Retraites : une personne éligible sur deux ne touche pas cette aide d'environ 200 euros par mois

Selon une étude, 50% des retraités éligibles à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne la touchent pas.

330.000. C'est le nombre approximatif de personnes âgées qui passent à côté d'un versement mensuel de 200 euros, auquel elles sont pourtant éligibles. L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) fait partie du minimum vieillesse, également constitué de l'allocation supplémentaire vieillesse.

A l'origine de cette nouvelle étude se trouve la Drees (Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques), qui s'est basée sur des données entre 2012 et 2016 : «321.200 personnes se situent sous le plafond de ressources pour une personne seule (et sont donc éligibles selon les données fiscales) mais n’ont pas recours au minimum vieillesse, soit un taux de non-recours estimé à 50 %», a observé l'organisation.

Le centre de recherche a également relevé un taux de recours «d'autant plus faible que le montant attendu est élevé» : «Les non-recourants bénéficieraient, s’ils en faisaient la demande, de 205 euros mensuels en moyenne, tandis que les recourants bénéficient de 337 euros en moyenne», a déclaré la Drees.

Qui est éligible au versement de l'ASPA ?

Sont éligibles à l'ASPA les personnes âgées de plus de 65 ans qui bénéficient de revenus égaux ou inférieurs à 916,78 euros par mois pour une personne seule, ou à 1.423,31 euros pour un couple. Les personnes touchant une retraite progressive ne sont pas éligibles à cette aide.

La première cause du fort taux de non-réclamation de l'ASPA reste le manque d'informations sur le dispositif, dont certains ignorent l'existence. L'autre cause réside dans la récupération sur succession. En cas de décès de l'allocataire, cet argent peut être récupéré dans le cadre de la succession, à condition que l'actif net de celle-ci soit supérieur à 39.000 euros.

La récupération de cette allocation est également soumise à certaines conditions : «Les sommes récupérées ne doivent pas dépasser 6.226,27 euros par année de versement de la prestation pour une personne seule et 8.152,24 euros pour un couple bénéficiaire», explique la Drees.