Soldes d'été 2022 : voici la date de début et de fin pour chaque département

Les soldes d’été approchent. Le coup d’envoi des démarques estivales sera donné le 22 juin prochain pour quatre semaines, jusqu’au 19 juillet, sur l’ensemble de la France métropolitaine, à l’exception de trois départements du sud et des départements d’Outre-mer.

Un calendrier national et quelques exceptions locales. Fixés par le ministère de l’économie à l’échelle nationale, les soldes d’été débuteront le mercredi 22 juin à 8h du matin pour une durée de quatre semaines. Les consommateurs pourront profiter de réductions partout sur l’Hexagone jusqu’au mardi 19 juillet au soir.

Des soldes plus tardives pour dix départements

Toutefois, comme chaque année, plusieurs départements - une dizaine - bénéficient de dérogations locales, comme le précise le site officiel de l'administration française Service-Public.fr.

En France métropolitaine, c’est notamment le cas des Alpes-Maritimes et des Pyrénées-Orientales, où les soldes débuteront un peu plus tard et se tiendront du 6 juillet au 2 août.

La Corse, de son côté, lancera les démarques d'été à compter du 13 juillet et jusqu'au 9 août.

© Service Public (DILA)

Plusieurs départements d'Outre-Mer verront également les soldes débuter plus tard dans la saison. Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrira le bal dès le 20 juillet et jusqu'au 10 août, suivi de la Réunion dès le 3 septembre jusqu'à la fin du mois. En Guadeloupe, les consommateurs profiteront de rabais à partir du 24 septembre et jusqu'au 21 octobre.

En Martinique et en Guyane, un calendrier identique s'appliquera et les soldes courront du 6 octobre au 2 novembre. Enfin, Saint-Barthélemy et la partie française de Saint-Martin seront les derniers à proposer des démarques, qui s'échelonneront entre le 8 octobre et le 4 novembre.

Alors que le pouvoir d’achat est largement malmené, reste à savoir si les consommateurs profiteront des soldes estivales ou s’ils se serreront la ceinture. Les soldes d’hiver 2022, ont quant à eux affiché un bilan jugé «décevant» par les associations de commerçants, notamment en raison de la présence du variant Omicron et du télétravail, comme le rapportait à l’époque l’AFP.