Ces 6 pièces de 2 euros qui peuvent valoir une fortune

Soyez attentifs aux différentes pièces de 2 euros qui se trouvent dans votre porte-monnaie ou dans vos tirelires, certaines pourraient bien valoir beaucoup plus que leur valeur faciale.

Les Pièces de 2 euros allemandes

Parmi les pièces que les collectionneurs s’arrachent, il y a notamment la pièce de 2 euros frappée en 2008 en Allemagne. Plus précisément, il s’agit d’une édition comportant une erreur : les frontières des pays de l'Union européenne, composée de 15 Etats membres à l'époque, ne sont pas tracées. Ce modèle a été tiré à seulement 30.000 exemplaires. Et plus le tirage est limité, plus la valeur de la pièce augmente.

©DR

Les 2 euros monégasques

Certaines pièces de deux euros monégasques frappées en 2007 pourraient valoir quelques centaines d’euros. Cette année-là, 20.000 pièces ont été tirées à l’occasion du 25e anniversaire du décès de Grace Kelly. Ces exemplaires, sur lesquels figurent le profil de l'actrice américaine devenue princesse de Monaco en 1956 après son mariage avec le prince Rainier III, peuvent se vendre entre 600 euros et 1.000 euros.

©DR

Les 2 euros de Finlande

Autres pièces à surveiller : les 2 euros de Finlande datant de 2004. Cette pièce a été fabriquée en un million d'exemplaires pour fêter l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux Etats membres. Son tirage étant assez large, sa côte n’est pas très élevée. Elle vaut environ 60 euros. Mais c’est toujours plus que sa valeur initiale.

©DR

Les 2 euros du Vatican

Les collectionneurs recherchent également les pièces de 2 euros mises en circulation en 2004 pour les 75 ans de la fondation de l'État de la Cité du Vatican (signature des accords de Latran le 11 février 1929). A cette occasion, seulement 85.000 exemplaires ont été fabriqués. Sa rareté en fait ainsi un objet prisé qui vaut aujourd’hui environ 100 euros, en sachant que sa valeur varie en fonction de son état.

©DR

Les 2 euros espagnols

Cette pièce espagnole commémorative est sortie en 2012, à l’occasion des dix ans de l'Euro. Elle a été tirée à 8 millions d'exemplaires, mais 70.000 à 100.000 unités comportent une erreur sur la taille des étoiles apparaissant sur le bord. Elles sont un peu plus grandes que la normale. Cette anomalie difficile à identifer fait ainsi grimper la valeur de la pièce.

©DR

Les 2 euros de Saint-Marin

Enfin, sur la liste des pièces de 2 euros bien cotées, on retrouve celle de Saint-Marin, petit État indépendant situé en Italie, frappée en 2004. Au total, 110.000 unités ont été fabriquées en hommage à Bartoloméo Borghesi. Au centre, le buste du numismate et épigraphiste italien a été gravé, entouré de son nom. Cette pièce vaut entre 200 et 300 euros.

©DR