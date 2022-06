Vacances : ces 8 types de congés méconnus

Au-delà des jours de repos traditionnellement acquis par les salariés tout au long de l’année, d’autres congés sont accessibles pour les travailleurs en cas de reconversion professionnelle, de problèmes familiaux ou de projets à l’international.

Voici un tour d’horizon des 8 congés méconnus et accessibles aux employés sous certaines conditions, selon Les Echos.

Le congé de proche aidant

D’une durée de trois mois et renouvelable au maximum une année sur l’ensemble de votre carrière, le congé de proche aidant permet au bénéficiaire de venir en aide à un membre de sa famille privé d’autonomie ou en situation de handicap.

Pour en bénéficier, il faudra avertir votre employeur un mois à l’avance, sauf en cas d’urgence où ce congé peut être pris sans délai. Bénéficiant d’une glande flexibilité, ce congé peut être fractionné en temps partiel.

D’un point de vue financier, vous n’aurez plus droit à votre salaire mais vous serez éligible à une allocation de 58,59 euros par jour fournie par la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) pendant 66 jours.

Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale a été mis en place afin de vous laisser du temps pour accompagner un proche lors de sa fin de vie. D’une durée de trois mois, il peut être renouvelé une fois au maximum.

Pour y avoir accès, il vous faudra prévenir votre employeur au plus tard 15 jours avant votre départ ou détenir une prescription médicale pour en bénéficier sans délai.

Cette demande de congé ne peut pas être refusée par votre employeur. Une fois validé, le congé vous privera de votre rémunération mais vous aurez accès à une allocation de 57,34 euros brut par jour pendant trois semaines ou de 28,67 euros brut par jour pour 42 jours maximum versée par l’Assurance maladie.

Le don de congés

Le don de congés a été instauré en France en 2009, à la suite du don de 170 jours de RTT offerts par des employés de l'entreprise Badoit de Saint-Galmier (Loire) à un de leur collègue afin de lui permettre de rester au côté de son fils Mathys, atteint d’un cancer du foie à 10 ans.

Après cette histoire, le gouvernement français a inscrit dans la loi la possibilité de donner un ou plusieurs jours de congés à un collègue «proche aidant» ou ayant un enfant de moins de 20 ans gravement malade.

L’autorisation de votre employeur est indispensable pour effectuer un don de congés. Les congés éligibles sont les congés payés de la 5e semaine, les RTT, les jours de récupération ou encore les jours de votre compte épargne temps.

Le congé de solidarité internationale (CSI)

Dans l’optique de faire une pause avec votre environnement professionnel, le congé de solidarité internationale permet à chaque employé de participer à une mission humanitaire hors de l’Hexagone pendant une période maximale de six mois. Voici dans cette liste l’ensemble des associations qui participent à ce programme.

Pour bénéficier de cette possibilité, il faut totaliser plus d’une année de travail au sein de votre entreprise et avertir votre employeur un mois à l’avance pour obtenir son autorisation. Ce congé particulier est entièrement à votre charge et votre reprendre le poste que vous occupiez dans l’entreprise à votre retour.

Les congés payés illimités

Désireuses de retenir les meilleurs talents dans leur domaine, les grandes entreprises et les start-up ont mis en place des congés payés illimités afin de proposer plus de jours de congés que le barème légal autorisé en France à leurs employés.

Par exemple, depuis 2016, cette pratique a été généralisée chez Indeed, où les 10.000 employés de la firme bénéficient de cet avantage même en pleine période d’essai.

Le congé de création d'entreprise

Afin de venir en aide aux entrepreneurs, le congé de création d’entreprise a été mis en place pour une durée d’un an, avec possibilité de le renouveler une fois au maximum.

Pour y avoir droit, vous devez justifier de deux années d’ancienneté consécutives dans votre entreprise et faire la demande de ce congé au moins deux mois avant de quitter votre poste.

En cas de congé à temps plein, vous ne percevrez pas de salaire mais vous y aurez droit pour un congé à temps partiel, avec une rémunération calculée au prorata de votre temps de travail.

Le congé VAE

Le congé VAE permet à tout employé de bénéficier d’une journée de repos afin de préparer une session d’évaluation d'une Validation des acquis de l'expérience (VAE).

Pour cela, il vous faudra justifier d’une expérience professionnelle minimale d’un an à temps complet dans le domaine du diplôme visé et faire la demande de congé au moins deux mois avant la date prévue.

Le congé du bilan de compétences

Dans la même lignée, un congé pour réaliser un bilan de compétences peut vous être octroyé pour une durée d’une journée. Il doit être demandé au moins 60 jours avant le bilan de compétences.

Il faut justifier d’un CDI de cinq ans au minimum, dont une année passée dans l’entreprise où vous faites cette démarche, pour y avoir accès. Pour votre salaire, il n’est pas nécessairement pris en charge par votre employeur mais l’Opacif, un organisme paritaire agrée au sujet du congé individuel de formation, peut en supporter le coût.