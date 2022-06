Rappel de produit : un jouet Disney rappelé en raison d'un risque de «suffocation»

Susceptible de provoquer «arrêt respiratoire» et «suffocation», un jouet Disney fait l'objet d'une procédure de rappel.

Destiné aux tout-petits, ce tambourin constitue pourtant un danger pour eux. Ce jouet, vendu avec le magazine «Disney Baby, tous des artistes» datant du 7 avril, fait l'objet d'une procédure de rappel lancée ce mercredi 22 juin.

D'après le site gouvernemental rappel.conso.gouv.fr, qui a donné l'alerte, cet objet présente une «non-conformité» entraînant un risque d'«arrêt respiratoire» et de «suffocation». De petites pièces, notamment les «cymbalettes» du tambourin, sont susceptibles de se détacher et d'être ingérées voire inhalées par les enfants.

Il est précisé que la commercialisation du magazine auquel est joint le jouet a commencé le 4 avril et doit se poursuivre jusqu'au 29 juin. Le produit est donc vendu dans les bureaux de presse et les grandes surfaces, partout en France.

Il est conseillé aux consommateurs qui ont acheté ce tambourin de ne plus l'utiliser et surtout de ne plus laisser un enfant jouer avec. Le produit peut être retourné à l'adresse suivante pour un échange : GN’G PROMOTION 26 rue Gay-Lussac 94430 Chennevières sur Marne. Ceux qui souhaitent davantage d'informations peuvent également joindre le service clients au 04.27.02.16.81