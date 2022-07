Régime : Boire 2 tasses par jour de ce mélange permettrait de perdre du poids

Un breuvage de choix pour affiner sa silhouette. Pour perdre du poids, il est essentiel de pratiquer régulièrement une activité sportive et d’avoir une alimentation équilibrée. En sachant que certaines préparations peuvent favoriser le processus.

A l’image de cette boisson naturelle à base de vinaigre de cidre, de miel, et de pamplemousse. En effet, consommer quotidiennement deux tasses de ce mélange aiderait à éliminer la graisse et les toxines.

Côté préparation, il vous suffit de mixer une tasse de jus de pamplemousse frais, avec une cuillère à café de miel et deux cuillères à café de vinaigre de cidre, jusqu’à obtenir une texture onctueuse.

L’idéal est de boire un verre avant le déjeuner et un autre avant le dîner, et ce, durant une semaine. Mais rien ne vous empêche de refaire une cure quelques jours plus tard.

Source de fibres et d’antioxydants, le pamplemousse est un allié dans le cadre d’un régime amincissant car il permet de contrôler l'appétit.

Le vinaigre de cidre, quant à lui, est reconnu pour entraîner une diminution du taux de sucre dans le sang. Riche en acide acétique, il favorise la combustion des graisses et facilite la digestion.

Enfin le miel contient des vitamines et des sels minéraux qui aident à mieux dormir – le manque de sommeil favorise la prise de poids – et réduisent l'anxiété et le stress, des émotions qui engendrent souvent des envies de grignotage.