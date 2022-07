Rappel produit : attention, ces lasagnes Barilla présentent un risque pour les personnes allergiques

Le site RappelConso a émis une alerte le mardi 12 juillet concernant deux lots de lasagnes Barilla présentant des traces d’œuf, un allergène potentiel non déclaré dans la liste d’ingrédients.

Une information précieuse pour tous les allergiques à l’œuf. Ce mardi, le site Rappel Conso a mis en garde les consommateurs de lasagnes Barilla n°189 COLLEZIONE sur la présence de traces d’œuf dans deux lots vendus dans les hypermarchés de l'Hexagone depuis le 3 mars dernier.

#RappelProduit



LASAGNE n.189 - Barilla





Risques : Substances allergisantes non déclarées





Motif : Erreur de conditionnement conduisant à la présence d'un allergène (OEUF) non déclaré dans la liste d'ingrédients

Les deux lots de 500 grammes concernés, I12414282 et I12414292, ont des dates de péremption fixées aux 20 et 21 septembre. Ils ont été vendus dans les enseignes Leclerc, Système U, Auchan, Cora, Casino, Carrefour et ITM de toute la France.

Si vous avez en votre possession l’un des deux lots concernés par ce rappel de produits, il est conseillé de ne pas le consommer, de le rapporter au point de vente ou de le détruire. Mais avant cela, pour obtenir un remboursement, il vous faudra faire une demande sur le site https://www.barilla.com/fr-fr/contact-form, en y joignant une photo du dessous du produit.

Un numéro de contact a été mis en place pour répondre aux questions éventuelles des consommateurs, à savoir le 08-06-07-98-66.