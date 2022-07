Amazon annonce l'augmentation du tarif de son abonnement en septembre

Malgré des bénéfices records en 2021 – estimés à plus de 33 milliards de dollars – Amazon vient d'annoncer aux abonnés du service Prime que le tarif de leur abonnement, mensuel ou annuel, allait (beaucoup) augmenter à partir du 15 septembre 2022.

Tout augmente. Réputé pour son attractivité et la qualité des services associés, l’offre Amazon Prime va connaître une augmentation conséquente de ses tarifs à partir du 15 septembre prochain. Dans un courriel envoyé à ses abonnés, la société de Jeff Bezos a ainsi annoncé que «le prix de l'abonnement Prime mensuel augmentera de 5,99 € à 6,99 €, et le prix de l'abonnement Prime annuel augmentera de 49,00 € à 69,90 €», invoquant une «augmentation des coûts d'exploitation en France».

Une hausse de tarif qu’Amazon anticipe déjà comme un potentiel motif de résiliation pour certains de leurs clients. «Vous pouvez consulter la date de votre prochain renouvellement, gérer ou annuler votre abonnement en vous rendant sur votre compte», est-il précisé dans le message.

Aussi, malgré des bénéfices records estimés à plus de 33 milliards de dollars en 2021, Amazon Prime vient d’imposer une hausse conséquente de ses tarifs. Pour un abonnement annuel, qui permettait autrefois de réaliser 22,88 euros d’économies par rapport à l’abonnement mensuel, le prix passe de 49 à 69,90 euros par an, soit une hausse de 20,90 euros. Ce ne sont plus que 13,98 euros qui sont économisés par rapport à l’abonnement mensuel (qui passe lui de 71,88 euros par an à 83,88 euros par an).

Petite astuce à retenir pour ceux qui souhaitent profiter un maximum des anciens tarifs, il est possible de renouveler votre abonnement annuel avant le 15 septembre 2022, et ainsi de payer moins cher encore une année supplémentaire. D’autres ne manqueront pas de résilier leur abonnement face à un nouveau prix qui paraît désormais trop élevé, surtout dans un contexte de hausse générale des prix sur tous les produits de consommation.