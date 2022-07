Carburants : Leclerc va vendre l'essence à prix coûtant entre jeudi et samedi

Dans un communiqué publié lundi 25 juillet, Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins du même nom, a annoncé une vente de carburants à prix coûtant dans les 696 stations-service de son groupe, à compter du jeudi 28 et jusqu'au samedi 30 juillet.

Une opération commerciale bienvenue en vue du traditionnel chassé-croisé des vacances entre juilletistes et aoûtiens. Annoncée par le patron de l’enseigne Michel-Edouard Leclerc ce lundi, l’opération à prix coûtant sur les carburants sera effective du jeudi 28 au samedi 30 juillet dans toutes les stations-service E.Leclerc de l’Hexagone. Bénéfique pour les consommateurs en cette période de forte inflation, cette offre devrait l’être également pour la marque, qui a tablé sur une augmentation des ventes de carburant de 20 à 30 %.

#LEFILCONSO Prix coûtant sur les carburants chez @Leclerc du 28 au 30 juillet. "Peut-être la dernière de ce type, une mesure de la loi Climat prévoyant l’interdiction de la publicité relative aux énergies fossiles à partir du 22 août", précise l'enseigne. pic.twitter.com/Azo9U4NC0i — Olivier Dauvers (@Dauvers70) July 25, 2022

Répétée à de nombreuses reprises ces derniers mois, cette opération de carburant à prix coûtant, c'est-à-dire sur lequel le distributeur accepte de ne pas faire de profit en ne prélevant aucune marge, pourrait cependant être la dernière mise en place par E.Leclerc. En effet, une mesure de la loi climat, votée en 2021, prévoit l'interdiction de la publicité relative aux énergies fossiles à partir du 22 août.

Une innovation qui n’est pas du goût de patron de l’entreprise française. «Notre enseigne demande la suspension provisoire de l’interdiction de la publicité sur les carburants jusqu’à ce que les prix à la pompe redescendent durablement (…) Si nous n’avons plus le droit d’informer les consommateurs de la mise en place d’opération sur les carburants, ils ne sauront pas qu’elles existent et n’en profiteront pas… elles n’existeront plus !», a protesté Michel-Edouard Leclerc dans un communiqué publié lundi.

La semaine dernière, TotalEnergies a annoncé la mise en place d’une réduction de 20 centimes d’euros par litre de carburant vendu dans ses stations entre le 1er septembre et le 31 octobre. Cette réduction sera allégée à 10 centimes d’euros par litre en novembre et décembre 2022.

Samedi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, poussé par LR, s'est positionné en faveur d'une remise de 30 centimes d’euros par litre de carburant. Il s’est également félicité de la remise faite par TotalEnergies, qui devrait permettre d’atteindre un prix de 1,50 euro le litre de carburant en septembre dans certaines stations-service.