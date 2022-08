Un nouveau rappel de glaces pour Häagen-Dazs à cause d'un ingrédient toxique

Certains pots de glace de la marque Häagen-Dazs doivent être immédiatement rapportés. Ils contiendraient du chloro-éthanol, une substance chimique potentiellement toxique.

Attention, si vous venez d'en acheter. Plusieurs produits de la marque Häagen-Dazs ont été rappelés et ce, dans toute la France. La raison ? La présence possible de chloro-éthanol dans l’ingrédient vanille entrant dans la composition des glaces.

Selon le site Rappel Conso, mise en place par le gouvernement, le chloro-éthanol est un composé chimique potentiellement toxique.

Trois lots sont aujourd'hui concernés par ce rappel. Il s'agit des crèmes glacées multi-packs avec les parfums Caramel Attraction, Chocolate Collection, Duo Vanilla Collection, Macadamia Nut Brittle, Original Collection, Vanilla Collection. Leurs dates de durabilité sont comprises entre les 8 mars 2023 et 29 avril 2023.

#RappelProduit



Crèmes Glacées Multi-pack 2/3 - Häagen-Dazs





Risques : Autres contaminants chimiques





Motif : Présence de 2 Chloro Ethanol dans l'ingrédient vanille entrant dans la composition des produits concernés.

Ce rappel concerne également les bâtonnets Vanilla Caramel Almond et Macadamia Nut Brittle, avec une date de durabilité entre le 16 mai 2023 et le 29 juin 2023. De même, des mini-bâtonnets sont rappelés. Il s'agit des lots Mix Macadamia Nut Brittle/Salted Caramel et Mix Vanilla Caramel Almond/Chocolate Choc Almond, avec une date de durabilité entre le 16 mars 2023 et le 29 avril 2023.

#RappelProduit



Crèmes Glacées 3/3 Bâtonnets et Mini bâtonnets - Häagen-Dazs





Risques : Autres contaminants chimiques





Motif : Présence de 2 Chloro Ethanol dans l'ingrédient vanille entrant dans la composition des produits concernés.

Enfin, les pots et minicups Belgian Chocolate, Belgian Chocolate & Vanilla, Crunch cookie & Cream macadamia, Nut Brittle Praline & Cream, Vanilla Brownie & Raspberry Crunch, Vanilla Caramel Brownie et Vanilla Pecan sont également rappelés. Leur date de durabilité est comprise entre le 16 mars 2023 et le 29 avril 2023.

#RappelProduit



Crèmes Glacées Minicups et pots 1/3 - Häagen-Dazs





Risques : Autres contaminants chimiques





Motif : Présence de 2 Chloro Ethanol dans l'ingrédient vanille entrant dans la composition des produits concernés.

Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Franprix, Intermarché, Leclerc, Monoprix… Ces produits aujourd'hui rappelés ont été mis en vente dans plusieurs grandes enseignes.

Si vous êtes en possession de l'un ou de plusieurs de ces produits, vous êtes invités à ne pas les consommer et à les jeter. Un numéro vert a également été mis en place (08 00 33 32 31).

En juillet, la marque avait déjà rappelé une série de produits à cause de la détection dans plusieurs lots de traces d’oxyde d’éthylène, un pesticide cancérogène interdit dans l'Union européenne.