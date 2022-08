Sécheresse : que risque-t-on si on ne respecte pas les restrictions d’eau ?

Des restrictions d’eau sont mises en place en France en raison de la longue période de sécheresse frappant le pays. Voici les sanctions auxquels vous vous exposez si vous ne respectez pas ces règles.

En juillet 2022, la France a enregistré son mois le plus sec depuis 1959. Conséquence : la majeure partie du pays est placée en niveau de «crise», et le reste en alerte ou alerte renforcée contre la sécheresse. Pour en limiter ses effets, des mesures coercitives ont été mises en place pour la consommation d'eau des professionnels et des particuliers. Depuis 2020, c’est l’Office français de la biodiversité (OFB) qui a la charge de contrôler le respect des limitations instaurées.

[ #Sécheresse ]Comment connaître les arrêtés sécheresse et les mesures de restrictions d'eau en vigueur dans son département ?





Direction sur #Propluvia et sa carte interactive de la France avec 4 niveaux d’alerte allant de «vigilance» à «crise».https://t.co/t6R1DueLZF https://t.co/A55pm27ApO pic.twitter.com/4B5mS1VPpY — notre-environnement (@notre_env) August 2, 2022

Pour connaître les arrêtés sécheresse et les mesures de restrictions d’eau en vigueur dans votre région, le gouvernement a mis en place le site Propluvia, avec notamment une carte interactive regroupant les 4 niveaux d’alerte potentiels. Ces informations ont été réunies ici.

Que sont les restrictions d’eau ?

Si vous habitez dans l’un des départements concernés par l’arrêté sécheresse et les restrictions d’eau, il est formellement interdit d’arroser les pelouses, de remplir sa piscine ou encore de laver les véhicules à certaines heures de la journée.

Opération nationale "contrôles sécheresse" : + de 2000 contrôles en une semaine





L’objectif : sensibiliser l’ensemble des acteurs & citoyens aux enjeux de la ressource en eau, avec pédagogie et en expliquant la réglementation en vigueur





+ d'infos : https://t.co/rWxAHYZuyu pic.twitter.com/2cExQ6nn3V — Office français de la biodiversité (@OFBiodiversite) August 2, 2022

Ce mardi, l’OFB a annoncé avoir réalisé plus de 2.000 contrôles à ce sujet, en insistant d’abord sur la pédagogie.

À QUOI VOUS EXPOSEZ-VOUS EN CAS DE NON-RESPECT ?

Si vous ne respectez pas les restrictions d’eau émises par votre préfecture, vous vous exposez à une amende de 1.500 euros, pouvant même passer à 3.000 euros en cas de récidive.

Enfin pour les personnes morales, à savoir les associations, les collectivités territoriales et les entreprises privées, l’amende peut grimper à 7.500 euros.