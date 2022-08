Rappel de produit : ce thé vendu dans toute la France contient potentiellement un agent cancérogène

Selon Rappel Conso, des boîtes de thé matcha en poudre vendues dans toute la France contiendraient des substances toxiques. Les enseignes Casino et Carrefour ont procédé au rappel des produits.

Un lot de boisson infusée est venu s’ajouter à la longue liste des rappels de produits. Le thé matcha en poudre de la marque THS contiendrait des taux supérieurs à la norme de benzo(a)pyrène et d'hydrocarbures polycycliques.

Reconnues par l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (Inrs), ces substances seraient toxiques et potentiellement cancérogènes.

#RappelProduit



Matcha thé en poudre 12x80g THS - THS





Risques : Hydrocarbures aromatiques Polycycliques





Le rappel de produit ne concerne toutefois pas toutes les boîtes de thé matcha mais uniquement le lot N°2022059217. Ce dernier a été vendu entre mars et avril dernier, partout en France, dans les hypermarchés Casino et Carrefour et quelques boutiques traditionnelles.

Les consommateurs sont appelés à détruire ou rapporter le thé à leur point de vente. Rappel Conso précise qu’un remboursement sera proposé jusqu’au 17 octobre 2022, en contactant le service consommateur de la marque.