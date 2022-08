SNCF : les cartes «Avantage» à moitié prix à 25 euros pendant une semaine

La SNCF a indiqué réduire de moitié pendant une semaine le prix de ses cartes «Avantage» pour les nouveaux abonnés. La ristourne est valable dès ce mardi.

Un coup de pouce bienvenu. Depuis ce mardi 23 août et durant une semaine, le prix de la carte «Avantage» de la SNCF est réduit pour les nouveaux abonnés.

Pour rappel, il y a un an, la compagnie ferroviaire avait décidé de remettre à plat toute sa grille tarifaire en fusionnant l'ensemble de ses cartes de fidélité vers une seule et même carte. Un abonnement commun à tous les clients appelé «Avantage» avait ainsi été créé alors qu' il existait auparavant différents types de carte avec des avantages distincts (famille, jeune, week-end) qui offraient jusqu'à 30 % de réduction sur les trajets.

Il existe désormais les cartes «Avantage Jeune» (12-27 ans), «Avantage Adulte» (27-59 ans) et «Avantage Senior» (60 ans et +). L'unique nuance entre elles étant ainsi l'âge au moment de souscrire à l'abonnement.

A compter de ce mardi, pour les plus de 60 ans, la SNCF proposera par exemple la Carte Avantage Senior, à 25 euros au lieu de 49 euros habituellement. Dans le détail, la carte «Avantage» garantit notamment des prix plafonnés pour toutes les destinations. Concrètement, réductions incluses, le billet ne pourra, par exemple, coûter plus de 39 euros si le trajet dure plus d’une heure et demie, pas plus de 59 euros pour les trajets entre 1h30 et 3h et il ne coûtera jamais plus de 79 euros pour les trajets les plus longs. Les cartes sont valables durant un an et elles peuvent être activées jusqu'à cinq mois après la date d'achat.

Dans un contexte de forte inflation, sur fond de guerre en Ukraine, nos voisins européens rivalisent aussi d'ingéniosité pour soulager le porte-monnaie des usagers de transports. Depuis le début du mois de juin et jusqu'à la fin du mois d'août, les Allemands ont notamment la possiblité d'acheter un abonnement de train permettant à son détenteur de voyager quasiment gratuitement dans les transports urbains et dans les transports régionaux à travers le pays, moyennant 9 euros.

En Espagne, dès la rentrée prochaine, certains billets de trains seront gratuits jusqu’au 31 décembre prochain. Ce sont les billets de la compagnie Renfe et les réseaux publics régionaux qui vont profiter de cette mesure.