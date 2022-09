Engie : la consommation de gaz a déjà baissé de 4 à 5 % en France

Depuis le début de la guerre en Ukraine et les appels répétés du gouvernement à la sobriété, la consommation de gaz des Français a déjà baissé «d’environ 4 à 5 %», a indiqué, ce vendredi, la directrice générale d’Engie, Catherine MacGregor.

Une bonne nouvelle pour les stocks de gaz français. Alors que le gouvernement multiplie les appels à la sobriété, la consommation de gaz des particuliers a significativement baissé depuis le début de la guerre en Ukraine, a indiqué, ce vendredi, la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor.

La dirigeante du premier fournisseur de gaz en France, ex-GDF Suez, se dit également «relativement sereine» quant à la situation dans le pays pour l’hiver prochain.

«Je suis plutôt très encouragée quand je regarde la base de mes clients particuliers. Aujourd'hui, la consommation d'énergie a baissé d'environ 4 à 5 %. (...) On voit déjà des signaux de demande où les gens commencent à faire attention, et ça c'est très encourageant», a déclaré Catherine MacGregor sur RTL.

"Nous sommes relativement sereins sur la situation du gaz en France. On ne manquera à priori pas de gaz cet hiver"@cathmacgregor, directrice générale d'Engie

Elle a toutefois appelé les pouvoirs publics «à continuer à cibler les aides, en particulier auprès de nos clients précaires».

Les entreprises jouent aussi le jeu

Concernant les entreprises, Catherine MacGregor a également observé une baisse de la demande, souvent dictée par la nécessité de sauvegarder leur activité : «un certain montant de cette baisse, c'est parce que les industries font plus attention et puis on commence à voir des entreprises qui sont affectées et qui ferment leurs moyens de production, c'est évidemment un sujet d'inquiétude», a poursuivi Catherine MacGregor, alors que certains industriels, notamment du secteur verrier très gourmand en énergie, ont annoncé des arrêts de production.

«Depuis la guerre en Ukraine, nous avons pris, tous les acteurs, un nombre de mesures très important pour diversifier nos approvisionnements, pour s'assurer que nos terminaux d'importation marchaient au maximum et bien sûr, pour remplir nos stockages le plus possible, donc aujourd'hui on est plutôt relativement serein sur la situation du gaz en France», a assuré Mme MacGregor, alors que l'exécutif réunit vendredi un conseil de défense consacré à l'approvisionnement en gaz et en électricité de la France.

«Il n'empêche que nous avons bien sûr souligné que le système énergétique en Europe et donc en France était quand même sous tension, et qu'il fallait faire attention», a ajouté la dirigeante.

Les stocks remplis à 93 %

Autre nouvelle rassurante pour les Français, les stocks de gaz sont remplis à 93 %, a précisé la dirigeante, se disant très confiante pour atteindre l'objectif de 100 % au début de l'hiver.

«A priori, on ne manquera pas de gaz, sauf si on a besoin de beaucoup plus de gaz, parce que le climat est extrêmement froid et que notre production d'électricité par d'autres moyens que le gaz est affaibli, auquel cas on va plus utiliser le gaz pour la production d'électricité et on pourrait avoir un scénario plus tendu», a-t-elle souligné.