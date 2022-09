Allocation de rentrée scolaire : quand aura lieu le second versement ?

Destinée à aider les familles les plus modestes, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) sera attribuée pour un second versement le 15 septembre prochain. La plus grosse partie avait déjà été versée les 2 et 16 août derniers.

De quoi permettre aux personnes aux revenus modestes de couvrir les frais scolaires de leurs enfants à la rentrée.

Le second versement de l'ARS sera versé le 15 septembre prochain. Avec une revalorisation de 4 %, le gouvernement, conformément à la loi du pouvoir d’achat, veut ainsi faire face à l’inflation.

Le mois dernier, l’INSEE avait indiqué que les prix à la consommation ont augmenté de 5,8 % sur un an, et les équipements de bureau et autres fournitures scolaires ne sont pas épargnés.

Une aide précieuse face à l’inflation

Le montant de l'ARS est désormais de 392,05 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, de 413,69 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et de 428,02 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans toujours scolarisés.

Directement versé sur le compte des bénéficiaires, le deuxième versement concerne 3 millions de familles. Si votre enfant est scolarisé dans une école publique ou privée et s’il est né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016, alors les bénéficiaires ont normalement déjà reçu le premier versement de la CAF ou la Mutualité sociale agricole, correspondant au montant initial de l’ARS.

Le deuxième versement correspond à la revalorisation. «La revalorisation de 4 % annoncée par le gouvernement, sera payée automatiquement à tous les bénéficiaires lors d’un deuxième versement quelques jours plus tard» a ainsi indiqué le site de la CAF.

Autre bonne nouvelle également pour les familles en Ile-de-France, le tarif du forfait Imagine R, permettant de circuler dans la région, ne connaîtra auccun changement de tarif, pour la sixième année consécutive. Son prix à l'année reste fixé à 350 euros comme l’a confirmé Valérie Pécress, présidente de la région, le 30 août dernier lors de la conférence de présentation de la rentrée 2022-2023 le 30 août.