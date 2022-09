Electricité : de quoi se compose une facture ?

Que paye-t-on lorsque l’on reçoit sa facture d’électricité ? Alors que la crise de l’énergie rend les Français beaucoup plus attentifs à sa composition, celle-ci n’est pas aussi simple que l’on pourrait le croire.

Sait-on vraiment ce que l’on paie sur sa facture d’électricité ? Les difficultés d’approvisionnement entraînant une explosion des prix, de nombreux Français s’intéressent désormais aux détails lorsqu’ils reçoivent la note des fournisseurs. Quels sont-ils ?

Une facture d’électricité peut se décomposer en trois parties, décrypte ainsi EDF : l’électricité consommée, sa distribution et les taxes.

L’électricité consommée

Cette part de la facture est directement liée à la consommation d’énergie du logement. Elle se compose du coût auquel le fournisseur a lui-même acheté l’électricité et du prix de son service client (souvent, les conseillers par téléphone). Le fournisseur ajoute ensuite une marge, c'est à dire le prix auquel il revend l'électricité.

Chose importante, cet élément de la facture est le seul à pouvoir varier d’un fournisseur à un autre.

La distribution de l’électricité

Dans la facture se trouve aussi le coût de l’acheminement de l’électricité, depuis son lieu de production (centrales nucléaires, centrales hydroélectriques, fermes éoliennes…) jusqu’au domicile du client. Il s’agit, en résumé, du prix payé pour l’utilisation du réseau d’acheminement et de distribution. Chaque consommateur paie la même chose, en fonction de la puissance à laquelle il a souscrit.

Taxes et contributions

EDF indique que les taxes et contributions, qui s’ajoutent à la facture, sont aussi les mêmes pour tous les Français, quel que soit leurs fournisseurs. Elles sont au nombre de quatre : la Contribution tarifaire d’acheminement (CTA), qui finance les droits spécifiques de l’assurance vieillesse des personnels du secteur, le droit d'accise sur l’électricité, qui rejoint le budget de l’Etat et sur laquelle il peut jouer en fonction de la conjoncture, la Taxe communale sur la consommation finale d’Electricité (TCCFE), qui va dans la caisse des communes pour leurs opérations sur le réseau, et la TVA.

En résumé, sur la facture se trouve la partie consommation (variable), la partie abonnement (frais fixes) et la partie taxes et contributions.