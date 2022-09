Euromillions : le jackpot de 194 millions remporté par un Britannique

L'Euromillions proposait ce vendredi 23 septembre un jackpot de 194 millions d'euros. Il aurait été remporté par un joueur britannique.

Sa vie va changer. Un heureux gagnant s'est fait connaître ce week-end au Royaume-Uni après le tirage de l'Euromillions. Selon la loterie nationale britannique, il a coché les 5 bons numéros ainsi que les 2 étoiles, remportant ainsi le jackpot de 193 millions d'euros.

Pour toucher le gros lot de ce vendredi 23 septembre, il fallait choisir la combinaison suivante : 14-15-22-35-48. Les étoiles gagnantes étaient quant à elles la numéro 3 et la numéro 8.

Le nouveau millionnaire est le troisième plus gros gagnant britannique de la célèbre loterie européenne, derrière un jackpot de 230 millions et un autre de 215 millions. Au niveau européen, il se place à la sixième place des plus gros gains.

«Nous sommes impatients de soutenir le détenteur du billet et de l'aider à commencer à profiter de son gain qui change vraiment sa vie», a communiqué un responsable de la loterie nationale britannique.

Dans les prochains jours, le gagnant pourra choisir de révéler son identité, ou bien de rester anonyme. En attendant, aucune information n'a été donnée sur son profil, ni même sur le lieu où il a validé son ticket gagnant.