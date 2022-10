Conduite éco-responsable : ces 10 astuces pour réduire sa consommation d’essence

Le prix du carburant s'envole et les stocks sont vides ou incomplets dans plusieurs stations-service françaises. Dans ce contexte difficile, certaines astuces peuvent aider les automobilistes à limiter leur consommation.

Entretenir son véhicule

Un véhicule bien entretenu consomme moins d’essence et permet de faire des économies au quotidien. Cela passe donc par des vidanges régulières, la vérification du filtre à air, ou encore le suivi des conseils du constructeur en fonction du modèle acheté.

Conduire plus lentement

Réduire sa vitesse de 10 km/h permet d’économiser jusqu’à 1 litre d’essence par 100 km. En revanche, adopter une conduite «sportive» entraîne une hausse de la consommation.

Eviter les coups d'accélérateur et de frein

Adopter une conduite souple et sans à-coups peut permettre d’économiser jusqu’à 20% de carburant en fonction du modèle de la voiture. Ainsi, il est fortement conseillé d’éviter les coups d’accélérateurs et de frein.

Bien gonfler ses pneus

Rouler avec des pneus sous-gonflés augmente la consommation de carburant de 4%, selon le site comment-economiser.fr. Il est donc fortement conseillé de vérifier la pression de ses pneus tous les mois ou tous les 500 km.

Eviter de prendre le volant pendant les heures de pointe

Freiner, puis accélérer, puis freiner à nouveau… Etre bloqué dans les embouteillages est une situation qui fait consommer beaucoup de carburant. Pour éviter de gaspiller trop d’essence, il est préférable, si possible, d’éviter les heures de pointe pour se rendre au travail.

Vider son coffre régulièrement

Un véhicule trop chargé et donc trop lourd consomme plus d’essence. Il est donc conseillé d’enlever les objets inutiles de l’habitacle et du coffre afin d’alléger sa voiture.

Couper le contact de la voiture quand vous êtes à l'arrêt

Laisser tourner le moteur à l’arrêt consomme de l’essence inutilement. Arrêter sa voiture pour la redémarrer par la suite est un bon moyen pour réduire sa facture de carburant.

Passer les vitesses plus rapidement

Il est conseillé de passer ses vitesses plus vite au moment de l’accélération. Rouler en 4e ou en 5e est une astuce pour consommer moins d’essence. Passer rapidement à la vitesse supérieure permet de rouler à bas régime et donc d'éviter le gaspillage d’essence.

Fermer Les Fenêtres du véhicule sur l'autoroute

Garder les fenêtres ou le toit ouvrant ouverts sur l’autoroute fait perdre à la voiture son aérodynamisme. Ainsi, cela augmente la consommation d’essence de 5%.

Garer sa voiture à l'ombre en cas de fortes chaleurs

Quand le thermomètre grimpe il est conseillé de garer sa voiture à l’ombre pour éviter que l’essence ne s’évapore.