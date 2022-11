Prime de Noël 2022 : à quelle date sera-t-elle versée et qui sera éligible ?

Comme chaque année, à l’approche des fêtes de fin d’année, le gouvernement s’apprête à verser aux foyers les plus modestes la prime de Noël. Celle-ci sera versée à quelques jours des fêtes de fin d'année. Mais qui pourra la toucher ?

Un coup de pouce avant les fêtes. Depuis 1998, la prime de Noël constitue une aide financière exceptionnelle pour les personnes et les familles les plus précaires. Dans le contexte actuel de hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation en raison de la guerre en Ukraine, cette prime vient s’ajouter à la prime d’inflation, versée par le gouvernement à la rentrée.

Versée le 15 décembre 2022 par Pôle Emploi, la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA), elle bénéficie à plus de deux millions de foyers. Toutefois, pour avoir droit à la prime de Noël, il faut avoir perçu en novembre de l’année en cours ou en décembre le Revenu de solidarité active (RSA), l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), l’Allocation équivalent retraite (AER) ou alors la prime forfaitaire pour reprise d’activité.

Aucune démarche n’est à effectuer. Le versement de la prime est déclenché automatiquement.

Les bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prime d’activité ou encore du minimum vieillesse (Aspa) n’ont, toutefois, pas le droit à ce versement.

Depuis 2009, les sommes de la prime de Noël restent inchangées. Néanmoins, elles ne sont pas fixes et varient selon la composition du foyer. Ainsi, une personne seule devrait toucher 152,45 euros tandis qu’un couple avec quatre enfants devrait toucher 442,10 euros, auxquels s’ajoutent la somme de 60,98 euros par enfant supplémentaire.