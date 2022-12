Noël 2022 : les meilleurs cadeaux à moins de 50 euros

L'inflation est partout, mais il est possible de faire plaisir pour Noël, tout en maîtrisant son budget. Voici une sélection de cadeaux malins et de qualité à moins de 50 euros.

un maillot surprise

Un concept plein de piment. Sur le site lebonmaillot.com, il suffit de choisir sa taille et d'attendre la livraison. Vous recevrez quelques jours plus tard un maillot mystère neuf et authentique d'un club ou d'une équipe nationale. Pour quelques euros supplémentaires, il est même possible d'obtenir une version floquée au nom du destinataire ou encore une tenue complète. Pas de panique, il est possible d'établir quelques règles pour éviter les incidents diplomatiques devant la cheminée. Vous pourrez mentionner le ou les clubs que le destinataire déteste afin d'éviter qu'un fan du PSG ne reçoive un maillot de l'OM, et inversement.

Maillot mystère, Le bon maillot, 40 €

LA FRANCE DU CRIME

Des affaires mythiques et des photos entrées dans l'Histoire. Le livre «Paris Match : les grands faits divers des années 50 à nos jours» est une plongée bluffante dans les crimes qui ont marqué notre pays ces soixante-dix dernières années. De l'affaire Grégory à l'affaire Jubillar, l'ouvrage de 280 pages se montre particulièrement complet et instructif, notamment parce qu'il s'appuie sur les témoignages des reporters qui ont suivi ces affaires pendant des mois, voire des années.

Paris Match : les grands faits divers des années 50 à nos jours, éd. Hors collection, 29,90 €

Un cahier sans fin

Les économies de papier, ça compte. Le Rocketbook Core de Bic est un cahier numérique réutilisable qui permet de prendre des notes de façon totalement naturelle. Livré avec un stylo de la marque, le modèle Pilot Frixion effaçable, il permet d'écrire, de réécrire et de réécrire encore en scannant ses notes avant de les scanner et de les effacer, très facilement. Un vraie alternative à la prise de note impersonnelle sur ordinateur. D'ailleurs, une récente étude de la marque réalisée par OpinionWay révèle qu’écrire à la main reste une habitude pour 81% des personnes interrogées.

Cahier numérique réutilisable Rocketbook Core, Bic, à partir de 37,99 €

Une fantasy africaine

Photo : Mark Seliger

L'Afrique avait ses légendes ancestrales. Elle aura aussi, désormais, celles sorties de l'imaginaire foisonnant de Marlon James. Dans son dernier roman, qui sera le premier d'une trilogie, le romancier jamaïcain nous prend par la main pour un voyage surprenant. Dans «Léopard noir, Loup rouge», le décor est immense et les personnages nimbés de mystères. Le style est foisonnant, certains le comparent à Tolkien, et on a vraiment le sentiment de ne jamais avoir lu un roman pareil, qui fera un excellent cadeau pour celles et ceux qui aiment voyager sur des terres inconnues.

HARRY SE MET EN BOULE

Une brillante idée de déco pour les fans du sorcier à lunettes. Cette boule de Noël Harry Potter aura fière allure sur le sapin familial, une fois installée. Originale et élégante, elle peut même être personnalisé avec un texte gravé. Elle existe également dans une version dédiée à Ron Weasley et une autre dédiée à Hermione Granger.

Boule de Noël en verre Harry Potter, Arribas, 19 €

La méchanceté est un jeu

La gamme de jeux de société «Sans pitié» propose désormais une version familiale. Moins subversive mais davantage grand public, «Sans pitié : la retenue» garantit de bonnes tranches de rires, mais avec moins de risques de froisser quelqu'un. Cette fois-ci, le but est de répondre à un SMS ou à un mail comme vous n'oseriez jamais le faire dans la réalité. Comme d'habitude, la victoire reviendra au plus imaginatif.

Jeu de société Sans pitié, la retenue, à partir de 12 ans, 30 €

La Terre selon Pesquet

Le récit d'un incroyable voyage. Entre avril et novembre 2021, l’astronaute Thomas Pesquet a participé à une nouvelle mission à l'intérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Pendant six mois, ce passionné de photo a multiplié les clichés, qui dévoilent à la fois la richesse de notre planète et sa fragilité. Réunis dans ce livre baptisé «Thomas Pesquet : la Terre entre nos mains», ils sont un témoignage vibrant et un appel à une prise de conscience collective face à la révolution climatique.

«Thomas Pesquet : la Terre entre nos mains», éd : Flammarion, 39 €

Pétanque à domicile

Installez la cible au sol et lancez vos balles souples. Plus simple, ça n'existe pas. Le concept du Gabaky est enfantin, et permet des parties endiablées sans craintes pour votre parquet en bois massif ou vos voisins du dessous. Ce jeu, qui tient à la fois de la pétanque et du curling, est un loisir idéal également lors des journées d'hiver, lorsque le froid et la pluie nous obligent à rester à l'intérieur.

Jeu de Gabaky classique, Decathlon, 35 €

le paradis de la basket

La basket n'est plus un simple accessoire de sport depuis longtemps. Après avoir conquis la rue, les podiums de Haute couture et même les bureaux, les sneakers ont remporté la bataille du cool.

Le livre «Générations sneakers» nous raconte cette incroyable épopée, entre folles anecdotes et pures décisions business. Pop culture, politique, sport… Tout y passe, dans ce livre richement illustré, des Adidas de Run DMC aux Nike Hyperdunk de Barack Obama.

«Générations sneakers», de Mathieu Le Maux et Martin Basset, éd. Hors Collection, 29 €

