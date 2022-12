Rappel de jouets en bois chez Carrefour : ces lots potentiellement dangereux sont à rapporter

Deux jouets en bois commercialisés en grandes surfaces ont fait l’objet d’un rappel de produits par le gouvernement. Ils sont potentiellement dangereux pour des enfants en bas âge.

A l’approche de Noël, le site officiel Rappel Conso vient d’émettre une alerte sur deux produits en bois de la marque My Wooden, vendus dans les magasins Carrefour. Ils sont susceptibles d’être dangereux pour les enfants.

Le premier est une machine à café en bois, vendue du 1er septembre au 25 novembre. D’après le rappel émis par les autorités, la partie supérieure du produit peut se détacher «et créer un petit élément susceptible d’être ingéré par des enfants de moins de 3 ans», pouvant entraîner des dommages internes ou un arrêt respiratoire. Il est recommandé de ne pas utiliser le jouet et de le rapporter au point de vente afin d’être remboursé.

Le second produit est un cube d’activités en bois, toujours de la marque My Wooden. Il a été commercialisé du 1er septembre au 25 novembre. Cette fois un défaut de qualité a été détecté. Certains jouets peuvent en effet présenter des échardes et provoquer un risque de blessures.

Rappel Conso recommande de ne plus utiliser le produit et de le rapporter au point de vente.