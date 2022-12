Economie d'énergie : voici l'erreur que l'on fait tous avec une casserole qui peut faire augmenter votre facture

En cette période de crise énergétique et économique, voici l'erreur commune à ne pas faire en utilisant une casserole, une poêle ou une plaque de cuisson dans sa cuisine.

Il n’y a pas de petites économies. En cette période difficile sur le plan financier, mais aussi énergétique, il est toujours bon d’optimiser l’usage des objets du quotidien pour un rendu maximal. Pour cela, il faut éviter de faire une erreur commune lors de l'utilisation de votre plaque de cuisson, de votre casserole ou de votre poêle.

Dans l’optique de chauffer plus rapidement vos plats et ainsi de réduire l’utilisation des plaques de cuisson, il est vivement recommandé de couvrir votre casserole ou votre poêle lorsque vous cuisinez. Grâce à cette méthode, il est possible d’économiser jusqu’à 25 % d’électricité ou de gaz.

«Sachant qu’un ménage consomme annuellement 820 kWh pour la cuisson, selon la base de données européenne Odyssee, recouvrir systématiquement ses poêles et casseroles pendant une cuisson électrique pourrait faire économiser 36 euros par an», a détaillé Carine Sebi, professeure d’économie à Grenoble Ecole de management, pour le journal Le Parisien.

Une autre astuce donnée pour réduire sa facture énergétique est de couper l’alimentation de vos plaques un peu avant la fin de cuisson. En effet, cela permet de faire des économies tout en bénéficiant de la chaleur des plaques de cuisson pour terminer de cuire vos aliments.