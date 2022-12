Arnaque à la carte vitale : les escroqueries se multiplient dans toute la France

Une arnaque à la carte vitale se répand dans l’Hexagone. Prétextant une expiration prochaine, les escrocs parviennent à soutirer les informations bancaires des victimes. Un couple du Vaucluse en a fait l’amère expérience pour un préjudice estimé à 12.000 euros.

Une escroquerie aussi rapide qu’efficace. Prétextant une expiration prochaine de la carte vitale des personnes visées, les escrocs parviennent à soutirer les informations bancaires des victimes. Un couple de retraités vivant à Morières-les-Avignon (Vaucluse) en a fait l’expérience le 12 décembre dernier.

A l’origine, le couple a reçu un mail frauduleux visant à récupérer les données bancaires de ces derniers. «On me demandait de payer en ligne la somme de 64 centimes pour recevoir ma nouvelle carte Vitale, car la mienne allait expirer. Et comme je rentrais à l’hôpital le lendemain, je l’ai fait sans trop réfléchir», a témoigné Marc, 71 ans, auprès du journal Le Dauphiné Libéré.

Une arnaque en trois temps

La deuxième partie de l’escroquerie survient avec l’appel téléphonique d’un supposé inspecteur des fraudes de leur banque. «Il nous disait que notre compte avait été piraté, avec des sommes importantes débitées, et qu’il fallait mettre en place des mesures de protection. Il nous paraissait très sérieux et rassurant. Il nous a appelés au moins cinq fois et à chaque fois il me faisait faire des virements sur un compte qu’il avait ouvert à mon nom, me disait-il…», a confié la victime au journal local.

Après avoir dérobé les données bancaires, les malfrats ont choisi de s’attaquer aux cartes bancaires du couple. «Il nous a dit qu’il devait les récupérer tout de suite pour les bloquer. Et nous a même envoyé un coursier à la maison pour venir les chercher. Il nous a juste fallu les mettre dans une enveloppe fermée en écrivant nos noms dessus et nos codes si on voulait les conserver», a estimé Marc.

Un vol total estimé à 12.000 euros

Victime d’une triple arnaque, le couple a appris la supercherie en contactant le service de sécurité de sa banque. Après avoir porté plainte à la gendarmerie locale, ils ont pris connaissance du préjudice total, estimé à 12.000 euros.

«Je suis désespérée… Il me reste 1,43 euro sur mon Livret A et nos deux comptes chèques sont à découvert. On n’a plus rien…», a regretté Chantal, l’épouse, dans les colonnes du journal.

Dans l’attente d’un potentiel remboursement de leur banque, le couple a bénéficié d’un élan de solidarité des habitants de la région, avec des vivres, de l’argent et des vêtements récupérés. Grâce à un post partagé sur Facebook pour prévenir de cette arnaque, une cagnotte Leetchi a même été créée.