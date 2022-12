Essence Sans Plomb 95 et Sans Plomb 98 : quelles sont les différences ?

Alors que le litre de carburant coûtera dix centimes de plus à la pompe, à partir du 1er janvier 2023, les Français peuvent se demander quelle différence il y a entre l'essence SP95 et, plus chère, l'essence SP98.

À quoi correspondent les indices 95 et 98 ?

Le nombre après «Sans Plomb» correspond à l’indice d’octane. Un indice qui mesure la résistance du carburant à l’auto-inflammation. 95 signifie que la réaction se fera entre 95% d'octane et 5 % d’heptane, 98 entre 98% d’octane et 2% d’heptane, comme le précise le blog de Direct Assurance.

La norme européenne utilise l’indice 95 comme taux minimum d’octane dans l’essence.

Quelle différence cela engendre sur le moteur ?

Plus la teneur en octane est élevée, plus la combustion est maîtrisée et la longévité du moteur garantie. Ainsi, le SP98 est plus efficace, mais il est également plus cher à la pompe à essence (1,897€ le litre contre 1,626€ en moyenne actuellement).

Le SP98 va s'enflammer à une pression et une température plus élevées que le SP95, car il a une meilleure résistance à l'auto-inflammation de l'octane. Pour le SP95, l'indice d'octane est plus faible, donc l'auto-inflammation intervient plus tôt.

C’est pour cela qu’il est important d’avoir le carburant adapté dans son moteur pour y permettre une explosion au bon moment.

Un mauvais carburant provoque un risque d’encrassement du moteur et donc de sa dégradation.

Quelle essence choisir entre le SP95 et le SP98 ?

Tout d’abord, il faut vérifier l’essence adaptée à votre véhicule. Cette information est indiquée sur la trappe à carburant, dans le manuel constructeur, ou en appelant votre garagiste.

Ce qu’il faut savoir, c’est qu’un moteur qui fonctionne avec du SP95 peut accepter du SP98, l’inverse n’étant pas possible. Et toujours selon le blog Direct Assurance, si le SP98 peut aller dans toutes les voitures à moteur essence, le SP95, lui, n'est bon que dans les automobiles produites après 1991.

Enfin, il existe une variante du SP95 qui est le SP95-E10, une formule enrichie en biocarburants plus écologique que l’essence classique, car elle permet de réduire de 4,3% les émissions de gaz à effet de serre. C’est d’ailleurs l’essence la plus vendue en France depuis 2016.