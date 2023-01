Voici le signe astrologique qui serait le plus bavard

Parmi les douze signes du zodiaque, l’un se démarque tout particulièrement en matière de discussion : le Gémeaux. Les personnes nées sous ce signe ont en effet tendance à être très bavardes.

Comme l’explique l'astrologue Nathalie Marcot, «le Gémeaux est par essence le signe de la communication. Il a toujours besoin d’être entouré et de comprendre. Il est très curieux et adore les contacts humains».

«manie très bien les mots»

Que ce soit dans la vie quotidienne, en amour ou en amitié, «il aime échanger, s'exprimer». Et pour cause. Le Gémeaux est un signe d’Air, «l’élément de la communication», qui est gouverné par Mercure, une planète qui symbolise l’échange, la parole, et le langage.

C’est un signe qui, généralement, «manie très bien les mots», et maîtrise l’art de la parole. Ainsi, côté carrière, il est souvent naturellement attiré par des métiers «dans le secteur du commerce, de la communication, et du journalisme, notamment la presse».

Quand il est enfant, mais aussi à l’âge adulte, «le Gémeaux a du mal à se concentrer très longtemps», ajoute Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple. A l’école, «il aura tendance à être repris pour bavardage plus qu’un autre signe».

Sagittaire et Bélier complètent le podium

Mais il n’est pas le seul. Sur la deuxième marche du podium des signes les plus bavards, on retrouve le Sagittaire. Les natifs de ce signe de Feu «aiment parler, être écoutés, et veulent être au centre de l’attention».

Ils apprécient «faire le clown pour divertir et faire rire leur entourage», détaille encore l'astro-coach, qui tient une chaîne Youtube, soulignant que le Bélier est aussi «réputé pour avoir une langue plus pendue». Ce signe se hisse ainsi à la troisième place du classement.