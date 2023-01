Voitures d'occasion : pourquoi les cotes Argus remontent-elles en flèche ?

Le magazine L'Argus a annoncé ce mardi une exceptionnelle révision à la hausse de ses cotes pour les voitures d'occasion.

Un marché en nette augmentation. Alors que l'offre des voitures neuves bat de l'aile, celui des véhicules d'occasion est en pleine expansion. A tel point que les analystes ont procédé à un très rare ajustement des cotes Argus, afin de coller au marché.

En raison de la rareté et de l'augmentation des prix des véhicules neufs, les acheteurs se sont naturellement tournés vers des modèles plus anciens. Ainsi le coût d'une voiture d'occasion a, en moyenne, augmenté de 30 % sur les 18 derniers mois. Une hausse qui a poussé à revoir la cote.

Une cote référence

Dans un communiqué, Olivier Flavier, vice-président Mobility France du groupe Adevinta, maison mère de L’Argus, a reconnu «un écart qui devenait beaucoup trop fort entre les prix de vente des voitures d'occasion et nos cotes qui sont forcément plus basses».

Il s'agit «d'un ajustement anticipé et travaillé depuis plusieurs mois par les équipes d'experts et les data scientists». Il concerne «l'ensemble des véhicules particuliers avec des niveaux d'ajustements différents en fonction de l'énergie et de l'ancienneté du véhicule».

Lancée dans les années 1930, la cote Argus sert de référence pour la reprise des voitures par un professionnel, indiquant une courbe de dépréciation pour chaque type de véhicule à partir de son prix de vente neuf.