Ce signe astrologique serait le plus méchant

Même s’il faut prendre en compte toutes les caractéristiques du thème astral pour avoir une analyse précise, l’un des douze signes du Zodiaque aurait tendance à être particulièrement plus méchant que les autres. Et c’est au Scorpion que revient la palme.

Comme le confirme l’astrocoach Nathalie Marcot, qui rappelle que ce sont des généralités, ce signe d’Eau peut faire délibérément du mal ou chercher à en faire. Dirigé par Pluton, planète de la destruction, et par Mars, qui symbolise la guerre, le Scorpion ne va pas hésiter à utiliser son venin si on l’a blessé.

C’est un «signe de pouvoir, piquant, et qui a soif de vengeance. Et «il ne lâche pas le morceau, même des années plus tard». Ces natifs peuvent «dire des choses très blessantes car ils savent que leurs paroles vont faire du mal à autrui», poursuit la spécialiste, soulignant toutefois qu’après coup «ils vont généralement s’en vouloir».

suivi par le Bélier et le verseau

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve le Bélier, premier signe du Zodiaque. Honnête et franc, «il peut faire du mal en étant trop direct. Il dit les choses comme il les pense». Mais à la différence de son congénère à pinces, cela «n’est pas volontaire, ni calculé». Impulsif, ce signe de Feu «agit avant de réfléchir».

Selon Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, on peut également citer le Verseau. Ce signe d’hiver «a un côté tranchant et froid». Contrairement aux signes Lion et Sagittaire, «il n’est pas très chaleureux», note l’astrocoach, précisant qu'elle est Bélier ascendant Verseau.

Gouverné par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur, et Uranus, planète de la rébellion, le Verseau a tendance à se montrer indifférent, distant, et à s’exprimer «sans dévoiler ses émotions». C'est pourquoi il peut être perçu «comme un être méchant ou blessant», mais «c’est sa façon de faire et de dire les choses», ajoute Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.