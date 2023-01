Ce signe astrologique aurait le plus de chances de divorcer

Parmi les douze signes du Zodiaque, l’un est particulièrement susceptible de mettre un terme à sa relation après avoir franchi le cap du mariage.

D’après l’analyse de l’astrocoach Nathalie Marcot, c’est le premier signe du Zodiaque qui aurait le plus de chances de divorcer, à savoir, le Bélier. Passionné et impulsif, ce signe de Feu «agit d'abord et réfléchit après».

il fait tout sur un coup de tête

«Tout ce qu’il fait, il le fait sur un coup de tête», explique-t-elle, ajoutant que «dès qu’il rencontre une personne, il est convaincu que c’est la bonne». Ce n’est qu’une fois après avoir dit «oui» qu’il prend réellement conscience de son choix.

Et quand il estime ne pas avoir fait le bon en l’épousant, il n’hésite pas à prendre une décision radicale en mettant rapidement un terme à son mariage, en sachant que ces natifs «ne supportent par l’ennui, la routine, et la vie moyenne».

«Au début, il va foncer, mais en un éclair, il est capable de tout arrêter et de changer de vie», poursuit la spécialiste, également «experte en connexion intérieure et relation de couple».

Cette dernière rappelle toutefois que ce sont des généralités. En effet, pour avoir une analyse précise et complète, il faut également prendre en compte l’ascendant, le Lune, et les autres caractéristiques du thème astral.

Contrairement au Capricorne, si la relation ne fonctionne pas, le Bélier ne se forcera pas à rester avec son mari ou son épouse. Quand il a pris sa décision, rien ni personne ne peut le stopper.

un signe cardinal et régi par Mars

Et pour cause. Il est régi par Mars, la planète qui représente l’action, le combat et la guerre et c’est un signe cardinal, c’est-à-dire qu’il se trouve au début d'une saison, ici le printemps. En astrologie, ce mode correspond au dynamisme, à la force et à l'élan.

En revanche, précise l’astrocoach, qui tient une chaîne Youtube sur laquelle elle donne des conseils en amour, quand il est heureux dans son couple, «il va tout faire pour stimuler la relation et faire beaucoup d’effort» pour combler l’autre.