Inflation : baisse record de la consommation de produits alimentaires en France

Face à une inflation qui ne fléchit pas, les Français ont diminué leur consommation de produits alimentaires de 4,6 % en 2022. Jamais une telle baisse n’avait été observée depuis 1960. Parmi les aliments laissés de côté, la viande, le poisson ou encore les légumes.

Une baisse record de la consommation. Alors que la France est frappée de plein fouet par l’inflation, en moyenne 5,2 % sur l’année 2022, les Français se serrent la ceinture. Ils ont notamment diminué leur consommation de produits alimentaires de 4,6 %, une baisse record jamais observée depuis 1960 en réponse à des prix qui explosent sur les aliments.

«On fait plus attention, mais j’ai la chance de pouvoir manger à ma faim c’est déjà beaucoup», affirme une cliente, devant un magasin Lidl. «Malheureusement, quand on est retraité on fait deux fois plus attention à son porte-monnaie, et on prend le strict minimum», abonde un autre client.

Une tendance qui devrait se poursuivre

Dans les allées des marchés et dans les rayons, les consommateurs achètent moins, et sont surtout poussés à comparer les prix. Une nouvelle attitude de consommation qui n’a pas échappé aux distributeurs, dont certains proposent déjà des paniers anti-inflation avec plusieurs produits vendus à prix coûtant ou avec une marge réduite.

Pourtant, la tendance devrait se poursuivre. La grande distribution est actuellement en pleine renégociation avec les industriels, et les prix pourraient encore augmenter. Résultat, parmi les produits abandonnés par les consommateurs : la viande, le poisson, mais surtout les légumes, qui ont vu leur prix bondir ces derniers mois.