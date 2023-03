Inflation : pourquoi la crainte d'un mois de «mars rouge» se confirme-t-elle ?

Au mois de mars, le prix du panier de courses pourrait fortement grimper, en raison de l’augmentation tarifaire dans l’agroalimentaire votée à la fin de l’année 2022.

Vers une augmentation conséquente de certains produits. Alors que les derniers chiffres de l'inflation ont atteint + 6,3 % au mois de février 2023, le prix moyen d'un panier de courses dans un supermarché devrait considérablement augmenter dès ce mois de mars et atteindre un pic au printemps.

Les industriels augmentent leurs prix

En effet, les Français vont être confrontés à d'importantes hausses des prix durant ces prochaines semaines. Une nouvelle qui s'explique par l'augmentation tarifaire dans l'agroalimentaire, votée en fin d'année 2022.

Certains évoquent même un mois de «mars rouge». En cause ? Les difficiles négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs, qui ont abouti à des hausses du prix des marchandises achetées aux industriels avoisinant les 10 %.

Et si jusque-là les enseignes avaient tenté de limiter la répercussion de ces augmentations sur les coûts de leurs produits, cela va être de plus en plus difficile aujourd'hui s'ils veulent conserver leurs marges. A tel point que le fameux «mars rouge», pourtant balayé par le gouvernement, semble inévitable.

A titre d'exemple, les hausses prévues devraient être de 18 % pour les conserves, 15 % pour les huiles, 11 % pour les féculents et jusqu'à 40 % pour la nourriture pour animaux. Sur certains produits, comme les raviolis en boîte, des augmentations de 60 % ont pu être enregistrées dans les grandes surfaces.

«Bien sûr que le mois de mars sera rouge»

Interrogé sur dimanche 5 mars sur Franceinfo, le journaliste Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, a assuré qu'on allait connaître «en quelques semaines le même niveau d'inflation que celui qu'on a connu en plusieurs mois l'année dernière».

«Quand je vois déjà les augmentations de prix qui sont passées ces 3 dernières semaines, quand je vois celles qui sont passées ce week-end et celles qui sont en train de se profiler pour la semaine prochaine, bien sûr que le mois de mars sera rouge», a-t-il lancé.

Pour faire face à ces hausses de prix, les géants de la grande distribution – à défaut de s'être mis d'accord sur le «pprojet d'un panier uniforme et commun à toutes les enseignes» – annoncent à tour de rôle la création de leur propre «panier anti-inflation».

Parmi eux, Carrefour vient d'annoncer ce dimanche le lancement dès le 15 mars prochain de son panier «anti-inflation» composé de 200 produits, vendus à moins de 2 euros. Même chose chez Intermarché, qui suit le mouvement avec 500 produits.