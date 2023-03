Rappel de produits : attention à ces bouillottes à l'effigie Disney, vendues dans plusieurs pharmacies

Des bouillottes à l’effigie Disney de la marque Biosynex, commercialisées dans les pharmacies et parapharmacies, font l’objet d’un rappel massif de produits en raison d’un risque de brûlure et d’incendie.

Les clients concernés pourront faire l’objet d’un remboursement. Un rappel massif a été diffusé sur le site officiel de Rappel Conso vendredi dernier, concernant des bouillottes Disney de la marque Biosynex, commercialisées dans les pharmacies et parapharmacies en France. Elles présentent notamment un risque de blessures externes et d’incendie.

Motif : Risque de brûlure et d'incendie.https://t.co/IfAqlPvUD9 pic.twitter.com/ozA2DBeO8z — RappelConso (@RappelConso) March 3, 2023

Vendues entre le 21 octobre 2022 et le 15 février 2023, ces bouillottes représentant de célèbres personnages Disney tels que Winnie l’ourson, Stitch ou encore Simba, proviennent du lot 20220730. Voici les codes-barres des produits : 3532678594385, 3532678594392, 3532678594408, 3532678594415, 3532678594422, 3532678594439, 3532678594446, 3532678594453 et 3532678599502.

Rappel Conso recommande aux consommateurs concernés de ne plus utiliser les bouillottes et de se rapprocher le plus rapidement possible du point de vente, et ce avant le 1er juillet. Il sera alors possible de se faire rembourser. Un numéro de téléphone est également mis à disposition : 03.88.78.85.24.