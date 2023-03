Rappel de produits : attention, ces oranges ne doivent pas être consommées en raison de la présence d'un pesticide

Des oranges maltaises de la marque Orsero venant de Tunisie et vendues en grandes surfaces, ont fait l’objet d’un rappel massif ce mardi 7 mars car elles contiendraient des traces d’un pesticide dangereux pour la santé et interdit en Europe.

Les clients concernés pourront se faire rembourser. Un nouveau rappel massif de produits a été émis mardi 7 mars. Il concerne cette fois des oranges maltaises venant de Tunisie et commercialisées dans les grandes surfaces sous la marque Orsero. Le Chlorpyriphos, un pesticide dangereux pour la santé et interdit au sein de l’Union européenne, a été détecté.

Vendus à Auchan, Cora, Intermarché, Leclerc, Match et Système U entre le 10 février et le 20 février, ces agrumes proviennent des lots suivants : 73967.B11, 74158.B13, 74994.B16, 75293.B17, AM31.041.B10, AM31.042.B11, AM32.041.B10, AM31.011.A11, AM32.041.B10, AM32.044.B13 et AM32.045.B14, d'après le site de Rappel Conso.

L'organisme recommande aux personnes concernées de ne plus consommer ces oranges et de se rapprocher du point de vente avec les produits pour que ces derniers soient détruits. Ce, avant le 19 mars, date à partir de laquelle il n’y aura plus de remboursement.

Un numéro de téléphone a également été mis à disposition des consommateurs : 06.24.47.62.94.