CAF : qui aura droit au versement de 586 euros qui arrivera en avril ?

Face à la hausse du coût de la vie et à l'impact des récentes grèves, la CAF versera au mois d'avril une prime d'activité qui pourra atteindre 586 euros. Une aide accessible sous certaines conditions.

Depuis plusieurs mois, les aides de l’État s’accumulent afin de permettre aux Français de vivre malgré l’inflation. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) versera dans quelques semaines une aide financière d’un montant maximal de 586 euros à près de 4.6 millions de bénéficiaires.

Cette prime d'activité doit permettre notamment aux foyers les plus modestes et les plus vulnérables de lutter contre la hausse des prix.

Un montant variable selon les revenus

Mais ce versement, qui pourra atteindre les 586 euros, ne concernera que certaines catégories de la population. Pour bénéficier de cette prime d’activité revalorisée, il faut rassembler les conditions suivantes, comme le rappelle le site Service public :

Avoir 18 ans ou plus.

Être français ou citoyen de l’Espace économique européen ou Suisse ou posséder un titre de séjour valide depuis plus de 5 ans.

Avoir une activité professionnelle et percevoir des revenus modestes.

Résider en France de manière stable et effective (au moins 9 mois par an).

Percevoir un revenu mensuel net avant impôts supérieur à 1047.55 euros (pour les étudiants et apprentis)

Ce sont ces critères qui décident de l’éligibilité, ou non, à cette prime d’activité versée par la CAF. En ce qui concerne le montant, il dépend des revenus et de la situation familiale.

Pour percevoir cette aide financière, il faudra s’inscrire sur le site officiel de la Caisse d’Allocations Familiales et déclarer ses ressources trimestrielles. Une pratique à poursuivre chaque trimestre afin de continuer à recevoir cette aide de la CAF, cumulable avec le RSA.