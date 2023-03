Livret A : qu’est-ce que la règle des quinzaines qui permet de le rentabiliser au mieux ?

Placement bancaire privilégié des Français, le Livret A totalise un rendement net annuel de 3% depuis le 1er février dernier. Comme tous les livrets garantis en France, ce compte épargne est règlementé par la règle des quinzaines avec des taux d’intérêts calculés deux fois par mois.

Un record du taux de rémunération qui n’a plus été atteint depuis 2008. Placement bancaire privilégié des Français, le Livret A totalise un rendement net annuel de 3% depuis le 1er février dernier. Comme tous les livrets garantis en France, ce compte épargne est règlementé par la règle des quinzaines avec des taux d’intérêts calculés deux fois par mois.

En clair, les intérêts sont calculés sur les sommes disponibles sur votre Livret A le 1er jour et le 16e jour de chaque mois, à la fin de chaque quinzaine. Pour illustrer cette règle, si votre épargne est placée sur ce compte le 11 du mois, votre capital ne sera pas rémunéré entre le 11 et le 15 du mois en question. Il est donc logiquement plus intéressant pour les épargnants de déposer leur argent le 1er ou le 16 de chaque mois.

Le calcul des intérêts du Livret A se fait par quinzaine. Un dépôt effectué :





entre le 1er et le 15 du mois commencera à générer des intérêts à partir du 16.





entre le 16 et le dernier jour du mois commencera à générer des intérêt à partir du 1er du mois suivant. — le Petit Actionnaire (@LP_Actionnaire) March 28, 2022

Pour procéder à un retrait de votre épargne, il est conseillé de suivre le même cheminement que pour un dépôt et donc de le réaliser le 1er et le 16 de chaque mois. Cette astuce vous permettra ainsi de faire fructifier au maximum votre placement.

Un livret à 4% net par an en août selon des experts

Le plafond de dépôt sur le Livret A est de 22.950 euros. S’il est atteint par un épargnant, son taux de rémunération net annuel rapportera donc 688,50 euros. Le taux de placement moyen sur le Livret A en France étant de 5.800 euros, le taux de rémunération net annuel est alors de 174 euros. A noter que le dépôt et le retrait d’argent sur ce compte épargne s’effectue sans frais et sans préavis.

En constante augmentation avec la crise économique liée à la guerre en Ukraine, la rémunération de ce placement pourrait encore grimper dans les prochains mois. S'il a déjà atteint un taux de rémunération de 3% net par an depuis le 1er février dernier, un record depuis 2008, il devrait continuer de croître. Selon Le Figaro, certains économistes tablent sur une hausse du Livret A à 4% net par an à partir du mois 1er août prochain.

En février 2023, la collecte nette enregistrée sur le Livret A a été de 6,27 milliards d’euros, selon les données de la Caisse des Dépôts et Consignations.