CAF : la prime exceptionnelle de 586 euros est une «fake news»

En pleine crise économique et sociale et alors que l'inflation explose, les Français ne seraient pas contre un petit coup de pouce financier. Mais attention aux rumeurs diffusées à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Gare aux «fake news» qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, plusieurs informations concernant des «aides exceptionnelles» de la CAF ont été diffusés sur Internet. De «fausses informations» selon la Caisse d'Allocations Familiales, qui a dû démentir cette actualité en urgence.

«Beaucoup de fausses informations»

«Beaucoup de fausses informations circulent sur Internet au sujet de "primes optionnelles" ou "inédites" qui seraient versées par la CAF», s'est expliqué l'organisme dans un communiqué ce week-end, au lendemain de la diffusion de plusieurs articles, dont le nôtre, évoquant une prime d'activité pouvant atteindre 586 euros versée au mois d'avril.

Sauf que voilà, «aucune nouvelle aide ou prime de la CAF n'a été annoncée ces dernières semaines légitimant ces articles qui s'appuient sur des situations fausses ou très partielles», poursuit la CAF, qui rappelle que le moyen le plus sûr de savoir si vous bénéficiez bien de tous vos droits, c’est d’aller sur le site caf.fr > Espace Mon Compte», poursuit la CAF.

En cas de doute, l'organisme – affilié à la Sécurité sociale – encourage ses allocataires à «vérifier et corriger toutes les informations de votre profil», à «faire des simulations de vos droits» et à «demander des prestations familiales et sociales» sachant que «seul le site officiel de la CAF vous informe sur les différentes aides et primes exceptionnelles versées».