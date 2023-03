Rappel de produit : ce jambon de Savoie vendu par Carrefour expose à un risque de listeria

Un lot de jambon de Savoie, de la marque «Reflets de France», a été rappelé dans tous les magasins Carrefour en raison d'une potentielle contamination par la listeria. Cette bactérie peut provoquer la listériose, une maladie qui peut être grave.

L’enseigne Carrefour a procédé au rappel d'un lot de jambon de Savoie dans tous ses magasins en raison d’une potentielle contamination par la listeria, responsable de la listériose, a fait savoir le site gouvernemental Rappel Conso. Il s’agit d’un produit de la marque «Reflets de France», dont des Coulommiers au lait cru ont été rappelés il y a une semaine en raison d’une suspicion de présence de bactéries Escherichia coli.

Le rappel concerne le jambon de Savoie vendu en 6 tranches du 17 mars au 24 mars 2023 dans des barquettes de 90g. Le numéro d'identification concerné par ce rappel de produit est le suivant : 3245390060907 (lot 210159813). La date limite de consommation est le 4 juillet 2023.

JAMBON DE SAVOIE - REFLETS DE FRANCE





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Le site Rappel Conso précise qu'il est demandé de ne pas consommer ces produits, de les ramener aux points de vente ou de les détruire et contacter le service client. Un remboursement sera également possible en magasin.

Des symptômes pouvant se déclencher jusqu'à 2 mois après sa consommation

La plate-forme gouvernementale a également noté que les personnes qui auraient consommé ce produit et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

«Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes», a ajouté Rappel Conso.

La Listeria est une bactérie pouvant provoquer une listériose, une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller de deux jours à huit semaines. Elle est rare et se manifeste de plusieurs manières : maux de ventre ou de tête, nausée, diarrhée, symptômes grippaux, etc.

Pour une femme enceinte, les conséquences peuvent être plus graves puisque la listériose pourrait avoir un effet sur l’enfant à naître. Ainsi, il y a des risques de mort in utero, de fausse-couche, d’accouchement prématuré ou encore d’infection néonatale.