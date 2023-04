Savez-vous déchiffrer un code-barre ?

Cela fait maintenant 50 ans qu'ils sont présents dans notre quotidien. Les codes-barres sont sur tous les produits et nous permettent d'en connaitre des informations essentielles. Mais savez-vous comment lire

Chaque seconde, 70.000 codes-barres sont scannés en caisse dans le monde. Ces codes sont présents sur tous les produits de consommation, de la brosse à dents, à la bouteille de jus de fruits en passant par les vêtements, les jouets et l'électroménager. Et ce 3 avril 2023, le code-barre fête les 50 ans de sa généralisation par les fédérations de commerce sur les produits.

Ces codes ne servent pas seulement à être scannés en caisse pour savoir quel prix vaux notre panier. Il y a beaucoup d'autres informations utiles pour les consommateurs.

Des chiffres et des barres

Chaque code-barre est composé de lignes verticales plus ou moins larges, et de 13 chiffres. Ce sont ces derniers qui renferment des informations essentielles, mais encore faut-il savoir les déchiffrer.

Tout d'abord, les deux ou trois premiers correspondent au pays de provenance du produit. Pour ceux fabriqués en France, les codes commencent par les chiffres allant de 300 à 379. Les nombres de 540 à 549 indiquent que le produit provient de Belgique, et ceux numérotées de 690 à 695 de Chine.

Cette information est plus qu'importante à l'heure où les consommateurs font de plus en plus attention à la provenance de leurs produits. En effet, il est essentiel pour certains de savoir si ce qu'ils achètent a été fabriqué proche de chez eux, ou à l'autre bout de monde.

Les quatre ou cinq chiffres suivants correspondent au numéro de membre de l'entreprise participant au système EAN, qui est le nom officiel des codes-barres. Trois lettres pour European Article Numbering.

Après cela, quatre ou cinq chiffres sont le numéro d'article en lui-même. Enfin, le dernier est une clé de contrôle qui permet d'authentifier le code-barre.

Les codes-barres bientôt remplacés par le QR code

Mais le code-barre devrait bientôt disparaitre pour laisser la place au QR code d'ici à 2027. Un acronyme qui signifie «quick response code», soit «code à réponse rapide».

On l'a déjà tous vu aux terrasses de café qui permet d'accéder au menu, ou sur les pass sanitaire lors des premières vagues de la pandémie de Covid-19. Lorsqu'il remplacera le code-barre, le QR code aura pour vocation à donner des informations supplémentaires, notamment sur le recyclage, la réutilisation ou le réemploi.

Pas d'inquiétude, les informations que vous venez d'apprendre sur les 13 chiffres présents sous les codes-barres seront toujours utiles, puisqu'ils seront également toujours afficher sous les QR codes.