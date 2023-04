Rappel de produits : Des biscuits pouvant contenir du plastique rappelés dans toute la France

Plusieurs alertes viennent d’être émises par le site gouvernemental Rappel Conso. Elles concernent des marques de gaufrettes à la framboise et à la fraise rappelées en raison d’une potentielle présence du plastique.

Jeudi 20 et vendredi 21, le site gouvernemental Rappel Conso a émis des alertes sanitaires à l’encontre de plusieurs marques de gaufrettes à la framboise et à la fraise. En effet, ces biscuits, vendus dans différentes enseignes de grande distribution, peuvent contenir des morceaux de plastique.

Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, celle-ci est régulièrement mise à jour sur le site gouvernemental. Parmi les produits qui y figurent, on retrouve notamment la boîte de 160 g de gaufrettes à la framboise de la marque Sondey. Ces biscuits sont vendus chez Lidl entre le 31 mars et le 19 avril et le code-barres est le suivant : 20410940.

Ensuite, l'alerte se réfère notamment aux gaufrettes à la framboise et d’autres aux fraises de la marque P’tit Déli, proposées à la vente dans les magasins E.Leclerc entre le 7 et le 20 avril. Les lots concernés sont le B23095 (3564700554517) et le B23090 (3564700871751).

Enfin, le rappel concerne deux lots de gaufrettes à la fraise de la marque Extra, vendues entre le 13 et le 19 avril dans les magasins Carrefour. Il s’agit des lots B23090 (3560071076849) et B23089 (3560071076849), dont la date de durabilité minimale est fixée au 31 octobre 2023.

«En raison du risque de blessures et des effets indésirables suite à l'ingestion de ce produit, par précaution il est recommandé aux personnes qui détiendraient des produits appartenant au(x) lot(s) décrit(s) ci-dessus de ne pas les consommer», a écrit Rappel Conso.

Le site gouvernemental rappelle qu’il est possible de rapporter ces produits en magasin en vue d’un remboursement.