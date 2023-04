Ce signe astrologique serait le plus honnête

L’honnêteté n’est pas une qualité dont tous les signes astrologiques peuvent se vanter. L’un d’entre eux est particulièrement connu pour faire preuve de franchise : le Bélier.

Brut de décoffrage, «ce signe n’a pas sa langue dans sa poche», confirme l’astrocoach Nathalie Marcot. Les personnes nées entre le 21 mars et le 21 avril ont pour habitude de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et la plupart du temps, «sans penser aux conséquences». Ce signe de Feu a un côté direct qui «peut faire mal».

Mais qu’importe. Pour le Bélier, qui est dirigé par Mars, planète symbolisant la combativité, il faut dire la vérité, même si elle est parfois difficile à entendre. Également experte en connexion intérieure et relation de couple, la spécialiste précise que ce trait de caractère est aussi associé au Sagittaire.

suivi par le Sagittaire et le Verseau

Généralement, ce signe de Feu «agit avec loyauté». Ces natifs n’aiment pas «l’injustice, et ont des principes». Gouverné par Jupiter, planète de la législation, le Sagittaire «respecte ses engagements et ne cherche pas à contourner la loi». Il est transparent et scrupuleux.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve le Verseau. Lié à la planète Saturne, représentant notamment la droiture, ce signe «ne supporte pas le mensonge et la trahison», note l'astocoach, qui tient une chaîne Youtube. Comme le Bélier, «il dit ses quatre vérité sans détours» et n’est pas du genre «à vivre dans l'illégalité».