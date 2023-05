Crédit immobilier : vers une simplification de l’obtention d’un prêt ?

La fin d'année sera-t-elle synonyme de prêts plus favorables pour les futurs acquéreurs ? Alors que les taux moyens des crédits immobiliers ne cessent de grimper depuis un an, la tendance pourrait s'inverser au troisième trimestre. Le bon moment pour se lancer ?

Les Français souhaitant acquérir leur résidence principale ou se lancer dans l'investissement locatif doivent trouver le temps long. Depuis le printemps 2022, les taux moyens des crédits immobiliers ont explosé, grimpant en moyenne à 3,37% début mai selon le rapport de l'Observatoire Crédit Logement/CSA dévoilé par Moneyvox. Résultat, les banques rechignent désormais à accorder les prêts, qui ont baissé de 31,9% en un an.

«On devrait assister à une stabilisation des taux»

La situation ne devrait pas s'arranger tout de suite puisqu'un pic à plus de 4% de moyenne est attendu cet été selon nos confrères. En revanche, la fin d'année pourrait être bien plus favorable aux futurs acquéreurs. Selon l'Observatoire et les analystes, la tendance pourrait s'inverser au troisième trimestre 2023. «On devrait assister à une stabilisation des taux et peut-être même que quelques légères baisses pourraient intervenir», a confié une source à nos confrères de Midi Libre. Selon cette dernière, le marché pourrait d'ailleurs être bien plus «apaisé» en 2024, avec des taux plus bas et surtout des banques davantage disposées à accorder des prêts.

Un changement qui s'explique par la mensualisation du taux d'usure, qui a permis aux banques de reconstituer leurs marges suite aux événements des derniers mois, alors que la rentabilité des prêts n'était plus du tout assurée pour ces dernières. De quoi offrir de meilleures perspectives aux potentiels acquéreurs, qui devraient enfin voir se présenter une fenêtre d'opportunité pour accéder à l'achat.