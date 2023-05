10.000 billets de train à 1 euro : voici comment profiter de la nouvelle offre Ouigo

Pour fêter le premier anniversaire du service «Ouigo train classique», la SNCF va mettre en vente des billets à un euro.

Il faudra faire preuve de vivacité, mardi 23 mai, pour espérer décrocher l'un des 10.000 billets à 1 euro proposés par la SNCF, à l'occasion du premier anniversaire du service «Ouigo train classique». L'ouverture des ventes, qui auront lieu uniquement en ligne, est prévue dès 7h.

Ces achats à tout petit prix se feront directement sur le site Ouigo et ne concerneront que des trajets prévus entre le 24 mai et le 5 juillet. Pour rappel, les billet Ouigo train classique permettent l'accès à des trains roulant à la même vitesse que les TER ou Intercités. Il ne s'agit pas de TGV.

1 an = 1 euro. Les calculs sont bons. — OUIGO (@OUIGO) May 17, 2023

Déployé il y a un an, le service dessert 14 destinations sur les axes Paris-Lyon et Paris-Nantes. Quelques nouvelles gares ont été ajoutées au réseau comme Saumur, Angers (Maine-et-Loire), Orléans (Loiret), Mâcon (Saône-et-Loire) ou Dijon (Côte-d'Or). Ces trains marquent également l'arrêt dans certaines gares des petite et grande couronnes : Juvisy, Massy (Essonne), Versailles Chantiers (Yvelines), Melun (Seine-et-Marne) et Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).

Cette opération anniversaire fonctionnera sur le principe du premier arrivé, premier servi. Les moins rapides devront donc se contenter des prix courants de Ouigo train classique, de 10 à 49 euros pour les adultes, et à 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

D'après Le Parisien, 1,3 million de clients ont voyagé avec ce nouveau service, plus lent mais à bas prix, depuis son lancement. La SNCF envisage d'ailleurs de développer le réseau sur de nouveaux tronçons, mais pas avant la fin de l'expérimentation sur les axes Paris-Lyon et Paris-Nantes, prévue en 2024.