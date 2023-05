UFC-Que Choisir porte plainte contre ces 8 sites de e-commerce pour «pratiques commerciales trompeuses»

L’association de défense des consommateurs UFC Que-Choisir a annoncé mercredi 31 mai avoir porté plainte contre huit sites de vente en ligne pour «pratiques commerciales trompeuses». Parmi eux figurent La Redoute, Amazon, ou encore Cdiscount.

Plusieurs grands sites de e-commerce épinglés. Dans un communiqué daté du mercredi 31 mai, l’association UFC-Que Choisir a annoncé avoir déposé une plainte contre huit plates-formes de vente en ligne, pour des faits présumés de «pratiques commerciales trompeuses». Amazon, ASOS, Cdiscount, E.Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Veepee et Zalando sont ceux concernés par cette procédure.

La plainte concerne essentiellement les promotions, et fait suite à une étude menée par l’association, sur 6.586 annonces portant un prix barré : «Seulement 3,4% d’entre elles correspondent à de véritables promotions opérées par les vendeurs», a estimé UFC-Que Choisir.

#ecommerce L'analyse de plus de 6 500 promotions comportant un prix de référence montre que plus de 9 promotions sur 10 sont trompeuses ! C'est pourquoi l'@UFCquechoisir dépose plainte contre 8 sites pour pratiques commerciales trompeuses. En savoir plushttps://t.co/RXciX99ivd pic.twitter.com/w37SwKOTUx

