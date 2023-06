Vacances d’été 2023 : voici les 5 plus beaux châteaux de France à visiter

À l’approche de la période estivale, et en raison de l’inflation galopante, 55% des Français privilégient l’Hexagone pour les vacances d’été. Une occasion pour eux de (re)découvrir les richesses locales de nos régions, et notamment en termes de patrimoine. Tour d’horizon des plus beaux châteaux de France.

Cap sur la France pour les vacances. Avec l'inflation galopante, les Français comptent de plus en plus rester dans l’Hexagone durant les vacances d'été 2023 afin de profiter des richesses locales et du beau temps. D’après un sondage par YouGov pour Readly en mars 2023, ils sont environ 55% à se dire vouloir faire du tourisme «100% français», contre 23% souhaitant partir à l’étranger.

Si certains sondés préfèrent la plage, le soleil et les villes situées sur les côtes méditerranéennes et atlantiques, d’autres optent pour les lieux culturels et historiques dans le but de soutenir le patrimoine.

De l'incontournable demeure de Louis XIV aux époustouflants châteaux du pays cathare en passant par les emblématiques édifices de la Loire ou le célèbre château du Haut-Koenigsbourg en Alsace, chaque région a son joyau. Tour des remparts.

Le château de Versailles - Ile-de-France

C'est le château le plus visité de France. En 2022, le château de Versailles a accueilli 6,9 millions de visiteurs. La demeure du Roi-Soleil, qui célèbre cette année son 400e anniversaire, cultive les superlatifs avec ses 64.110 m² de surface au sol, ses 50 escaliers, ses 118 cheminées et sa célèbre galerie des Glaces longue de 75 mètres.

Le château de Versailles a été construit sur d'anciens marécages, qui s'étend aujourd'hui sur 800 hectares, abritant notamment le pavillon de la reine, les jardins signés Le Nôtre et sa sublime perspective sur le grand canal.

Pour l'été 2023, le domaine prévoit une programmation exceptionnelle, à l'instar de l'exposition «Chefs-d'oeuvre de la chambre du Roi» (jusqu'au 16 juillet), le «Jardin du Parfumeur» pour découvrir l'histoire du parfum à la cour de Versailles ou encore les «Cabinets intérieurs de Marie-Antoinette» pour plonger au milieu des pièces intimes de la Reine restaurées.

Château de Vaux-le-Vicomte - Ile-de-France

Situé à 50 kilomètres de la capitale, il a inspiré Louis XVI pour édifier le château de Versailles. Demeure de Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi soleil, ses jardins sont signés André Le Nôtre, son architecture Louis Le vau et sa décoration Charles Lebrun.

Une équipe que réunira à nouveau Louis XIV pour réaliser le Château de Versailles.

Le château de Chenonceau - Centre Val-de-Loire

Édifié en 1513 selon les volontés de Katherine Briçonnet, membre de la Noblesse, le château de Chenonceau a été intégré au Domaine Royal par le roi François Ier lui-même en 1535. Quelques années plus tard, il a été offert par le Roi Henri II à sa favorite Diane de Poitiers. Une sortie du Domaine Royal qui permet à la forteresse d’être sauvée, deux siècles plus tard, à la Révolution.

Ce domaine est également marqué par la présence de nombreuses femmes qui l'ont bâti, restauré, embelli, sauvé tel que Diane de Poitiers, Catherine de Médicis ou encore Louise Dupin, ce joyau marque les esprits pour son architecture étonnante puisqu'il enjambe la Loire.

Le château de Chambord - Centre val-de-Loire

Il s'agit du plus connu des châteaux de la Loire. Située à 17 km de Blois, cette immense bâtisse de la Loire date de 1519, sous le règne de François Ier (1515 – 1547). À l’époque, le château contenait 440 pièces, 365 cheminées et plus de 80 escaliers. Toutefois, le roi n’y résida que 72 jours.

Le château est construit autour d'un axe central : son célèbre escalier à doubles révolutions, inspiré par Léonard de Vinci.

Si la construction du château ne fut réellement terminée qu’en 1685, sous le règne de Louis XIV, Chambord reste aujourd’hui la seule demeure royale encore intacte depuis sa création.

Château du Haut Koenigsbourg - Alsace

Improbable chateau fort médiéval aux teintes rosées érigé au 12e siècle, perché sur son promontoire et entouré de verdure, le château du Haut Koenigsbourg a tout du décor de cinéma.

«Ponts-levis, salle d'armes, donjon et canons rappellent à chaque instant la vocation de cette forteresse de montagne qui fut assiégée, détruite et pillée», peut-on lire sur le site internet du château.

Pas étonnant qu'il ait inspiré le 7e art et servi, entre autres, de lieu de tournage au film culte de Jean Renoir «La grande illusion» ou inspiré le réalisateur japonais Miyazaki pour son film d'animation «Le château ambulant».