Immobilier : voici les 5 villes où les prix baissent le plus en Île-de-France

L’Île-de-France est particulièrement touchée par une baisse des prix de l’immobiliser sur ces derniers mois. Certaines villes sont plus concernées que d'autres.

Le marché immobilier francilien bientôt de nouveau accessible ? Selon le baromètre des prix de juin de Meilleurs Agents, la région parisienne subit une baisse des prix presque historique. Voici les villes les plus touchées.

Paris (19e arrondissement)

Le prix de la pierre est bien dans une dynamique de baisse. D’après le baromètre de juin établi par Meilleurs Agents, les prix des appartements ont reculé de 8,6% sur un an, et de 3% lors du dernier trimestre dans le 19e arrondissement de Paris. Le 18e arrondissement est également touché par ce recul, même s’il est plus léger : les prix ont baissé de 6,9% sur un an et de 2,6% sur le trimestre.

D'après Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents, il s’agit de «la deuxième plus forte baisse du siècle après la crise financière de 2008».

Arcueil (Val-de-Marne)

La ville d’Arcueil, 21.840 habitants, a vu son prix moyen de 5.514 euros/m2 diminuer de 7,3% en un an seulement, et de 3,1% sur les trois derniers mois. Un véritable coup dur pour les propriétaires.

D’autres villes subissent la même baisse, c’est le cas de Cachan et de L'Haÿ-les-Roses, toujours dans le Val-de-Marne.

Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne)

Autre commune du Val-de-Marne impactée, Fontenay-sous-Bois. Les prix ont chuté de 6,8% sur un an et de 3,1% ce trimestre.

Actuellement, le prix moyen du m2 dans cette ville est de 6.332 euros pour un appartement et de 6.366 euros pour une maison.

Clamart (Hauts-de-Seine)

Les prix baissent également à Clamart. Dans cette ville des Hauts-de-Seine, département le plus cher et également le plus touché par la baisse après Paris, les prix ont reculé de 6,7% en un an et de 2,5% ces trois derniers mois.

Pourtant, la ville avait connu une forte demande d’achats après les différents confinements pendant la crise du Covid-19.

Meudon (Hauts-de-Seine)

Enfin, Meudon, autre grande ville des Hauts-de-Seine, est elle aussi impactée par cette baisse. Plus légèrement que Clamart cependant, les prix ont diminué de 6,1% sur un an et de 2,5% ce dernier trimestre.

Aujourd’hui, le prix moyen du m2 est de 6.066 euros pour un appartement et de 8.681 euros pour une maison.