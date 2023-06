Inflation : Carrefour baisse les prix de 500 produits à partir de ce lundi

Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a annoncé que les prix de 500 produits de l’enseigne, dont 400 de marques nationales et 100 de marque Carrefour, seront rabotés. L’opération commerciale débutera à partir de ce lundi 19 juin.

Des prix en baisse. Alors que l’inflation frappe durement le pays depuis plus d’un an, avec notamment 14,1% en mai sur les produits alimentaires, le PDG de Carrefour a annoncé le démarrage d’une opération commerciale, ce lundi 19 juin, avec le rabotage des prix de 500 articles distribués par l’enseigne. La baisse moyenne des prix devrait se situer autour de 10%.

Dans le détail, parmi les produits en baisse : le pack de six canettes Orangina passera de 3,85 à 3,45 euros, le Crémant d’Alsace Wolfberger de 7,94 à 7,48 euros, les 28 tablettes de lave-vaisselle Sun de 9,99 à 9,39 euros, les 20 couches taille 4 (8-15 kilos) Carrefour Baby de 12,24 à 11,27 euros, deux paquets de Café Intense l’Or de 7,74 à 7,02 euros, deux paquets de chocolats BN (285 g) de 3,03 à 2,77 euros, l’huile de tournesol Lesieur (1 litre) de 3,54 à 2,99 euros, ou encore les nuggets de poulet Maître Coq (1 kg) de 8,37 à 7,33 euros.

Après Lidl, Carrefour est la deuxième enseigne à suivre le mouvement des baisses de prix. Quelques semaines plus tôt, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a fortement mis la pression sur les 75 plus gros industriels du secteur (Coca, Nestlé, Procter & Gamble…) afin qu’ils acceptent de renégocier leurs tarifs avec la grande distribution. Toutefois, ces renégociations trainent en longueur et n’ont pas encore débouché sur de réelles baisses de prix.

Pour ne pas perdre davantage de clients, alors que de plus en plus de Français font l’impasse sur certains produits, les enseignes ont donc fait le choix d’entamer ces baisses de prix de leur propre initiative en prenant sur leurs marges. Ces opérations permettent à la fois de fidéliser le client, mais aussi de relancer la consommation de produits dont les ventes ont chuté ces dernières semaines.