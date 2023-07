Rappel de produit : attention, ces merguez vendues dans toute la France sont potentiellement contaminées

Des merguez commercialisées dans les magasins E.Leclerc en France font l’objet d’un rappel de produit important. Elles pourraient causer une infection à la salmonelle.

Attention à ces merguez, très prisées en période estivale. Avec l’arrivée des beaux jours, les Français sont de plus en plus nombreux à profiter des barbecues. Mais attention, des merguez et des boulettes de merguez font actuellement l’objet d’un rappel de produit massif.

Le site du gouvernement Rappel Conso précise que ces produits ont été vendus dans les magasins E.Leclerc sur tout le territoire.

Les boulettes merguez ont été vendues en rayon entre le 1er et le 5 juillet 2023, et les merguez ont été vendues en rayon boucherie entre le 1er et le 3 juillet. Ces produits sont rappelés car ils présenteraient des risques de toxi-infection à la salmonelle.

Les symptômes sont des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête. Ils surviennent entre 6 et 72h après la consommation des produits contaminés.

Le site précise que «les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. En l’absence de ces symptômes dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s’inquiéter et de consulter un médecin».

Les clients ayant acheté ces produits sont invités à contacter leur point de vente, à détruire ou ramener le produit afin de percevoir un remboursement.