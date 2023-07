Rentrée scolaire : les prix des fournitures en hausse de 10% par rapport à 2022, selon l'UFC-Que choisir

Ce mardi 18 juillet, l'UFC-Que choisir a révélé les résultats de son analyse de l'évolution des prix des fournitures scolaires entre juillet 2022 et juillet 2023. L'association note une hausse globale de 10%.

Cahiers, stylos, règle, compas... Chaque année, l'achat des fournitures scolaires est une étape obligatoire avant la rentrée. En 2023 la facture s'annonce toutefois plus salée puisque, selon l'UFC-Que choisir, les prix ont globalement augmenté de 10% par rapport à juillet 2022.

L'association de consommateurs a relevé et comparé les tarifs de 137 produits vendus en supermarchés pour parvenir à cette conclusion. Elle note que les marques de distributeurs (+11%) ont subi une hausse supérieure à celle des marques nationales (+9%), tout en restant «en moyenne moins onéreuses».

Les produits de papeterie sont les plus touchés par l'inflation, avec une hausse des tarifs de 14% sur un an. Le matériel artistique (pinceaux, peinture...) suit avec 9% d'augmentation, puis le matériel scientifique (règle, compas...) à 8% et les stylos, crayons et feutres, à 7%.

Selon l'UFC-Que choisir, les cahiers, feuilles et autres classeurs sont particulièrement concernés en raison de l'évolution du prix de la pâte à papier qui affiche une hausse de 17% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 en France.

Les feuilles à carreaux plus chères d'environ 30%

Au niveau mondial, d'après les chiffres de l'Insee, les cours de la pâte à papier ont plus que doublé entre juin 2020 et septembre 2022. Ils ont ensuite régulièrement reflué jusqu'en mai 2023 mais «ce recul n'a pas encore été répercuté jusqu'au consommateur», affirme l'association de consommateurs.

Résultat : les prix des feuilles de papier à carreaux s'envolent d'environ 30% sur un an. D'après les relevés de l'UFC-Que choisir, la hausse est de 34% pour les feuilles simples, 29% pour les copies doubles, 22% pour les cahiers grand format et 17% pour les petits cahiers.

Si 4 des 5 produits les plus inflationnistes scrutés par l'association sont à base de papier, le cinquième fait figure d'intrus puisqu'il s'agit de l'équerre, dont le prix est en hausse de 19%.

Elle est pourtant faite de plastique mais la cotation de cette matière première a elle aussi connu des fluctuations ces dernières années, notamment à cause du Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Là encore, il faudra attendre que le recul des cours mondiaux parvienne jusqu'au consommateur pour voir son prix baisser.