Carburants : pourquoi les prix repartent-ils à la hausse ?

Le prix des carburants vient de connaître une nouvelle hausse, et se situe à son niveau le plus haut depuis trois mois. En cause : l’augmentation du prix du baril de pétrole, mais aussi les vacances d'été.

Les prix repartent à la hausse. Après avoir retrouvé un niveau plus ou moins stable ces derniers mois, le prix des carburants augmente à nouveau depuis quelques semaines, et se situe actuellement à son plus haut niveau depuis le mois d’avril. Si le prix du baril est hausse, c’est aussi la période estivale qui induit une plus forte demande et donc une hausse des prix.

Au cours des trois dernières semaines, en moyenne, le sans plomb 95 a augmenté de 8 centimes, pour atteindre 1,89 euro le litre, tandis que le diesel a augmenté de 7 centimes pour atteindre 1,74 euro le litre.

Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation du prix du baril de pétrole, qui a flambé de 15% en un mois en raison de la baisse de la production des grands pays exportateurs.

Une hausse de la demande pour les vacances d'été

Mais ce n’est pas tout. En cette période de vacances d’été, de nombreux Français utilisent leur véhicule pour voyager et la demande en carburant est élevée, ce qui induit une hausse des prix. Cet effet conjoncturel devrait toutefois s’atténuer d’ici à la fin du mois d’août, et les prix devraient redescendre légèrement. Ils ne retrouveront néanmoins leur niveau du mois d’avril, puisqu’ils sont liés à la hausse du prix du baril.

Par ailleurs, de gros écarts subsistent en fonction de la localité dans laquelle se trouvent les consommateurs. Il existe ainsi des différences pouvant aller jusqu’à 30 centimes entre deux stations, selon l’endroit où elle se situe. En cas de plein à faire sur les routes, il faut notamment privilégier les stations des routes nationales à celles des autoroutes, qui sont souvent bien plus chères.