100.000 billets de trains Ouigo à 10 euros ce mercredi : comment en profiter ?

Ouigo, l'offre low-cost de la SNCF, a dix ans. Pour fêter cet anniversaire, l'entreprise va mettre en vente 100.000 billets de train à 10 €, et 100.000 autres entre 16 et 19 €. L'opération aura lieu cette semaine, ce mercredi 6 et jeudi 7 septembre.

D'après le communiqué publié par la SNCF, les billets vendus 10 € concerneront des voyages prévus entre le 11 septembre et le 9 décembre. Tous les trajets Ouigo sont concernés par cette offre, ce qui représente plus de 50 destinations au choix.

A noter que de nouvelles villes sont entrées sur le réseau Ouigo en 2023 telles que Sète, Agde, Béziers (Hérault), Narbonne (Aude), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Brest (Finistère) ou encore La Rochelle (Charente-Maritime).

Premier arrivé, premier servi

Cette offre fonctionnera sur le système du «premier arrivé, premier servi», jusqu'à épuisement des stocks. Pour espérer profiter d'un voyage à tout petit prix, il faudra donc se montrer réactif.

Comme le rappelle Le Parisien, lors d'une précédente vente flash organisée en mai dernier, à l'occasion du premier anniversaire du service de trains lents «Ouigo Train Classique», les 10.000 billet à 1 € proposés par la SNCF avaient été vendus en quelques minutes seulement.