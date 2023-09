Automobile : les voitures électriques constituent pour la première fois 21% des ventes en Europe

La part de marché des voitures électriques neuves vendues en Europe a atteint 21% en août, ce qui représente une première dans l’histoire de ce modèle automobile, selon les chiffres relayés par l'association des constructeurs (ACEA), ce mercredi 20 septembre.

Un cap symbolique franchi. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’ACEA a fait état d’une part de marché européen de 21% concernant la vente de véhicules électriques en août dernier.

Au total, 984.864 voitures électriques ont été écoulées dans l'Union européenne depuis le début de l’année, dont 165.165 unités pour le seul mois d’août sur le Vieux continent. Entre août 2022 et août 2023, la hausse des ventes constatée dans le secteur a été de 118,1%.

Car registrations: +21% in August 2023, battery electric 21% market share





"In August, the market share of battery-electric cars exceeded 20% for the first time, overtaking diesel for the second time this year."





